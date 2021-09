Mariana Seoane posa sin ropa a sus 45 años de edad

La actriz mexicana Mariana Seoane, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrarse posando sin ropa desde Instagram.

Con una instantánea en blanco y negro, la también cantante de 45 años de edad, dejó ver su figura desnuda mientras posaba de perfil, permitiendo apreciar las líneas de su figura.

"Esta soy yo a mis 45 años!! Orgullosa de ver en lo que me he convertido como mujer, hermana, hija, amiga y artista!!", escribió Seoane en su publicación, la cual hasta el momento supera los 62 mil 'me gusta'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariana Alejandra Seoane ❤️ (@laseoaneoficial)

