'No he vuelto para ser una porrista'; revelan discurso de Cristiano a sus compañeros del Manchester United

“He vuelto al Manchester United por dos razones: La primera es porque amo al club, la segunda es porque me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo. No he vuelto para ser una porrista. Si quieren triunfar, necesito que amen este club con todo el corazón”, fue parte del discurso que dio Cristiano Ronaldo en su primer contacto con sus compañeros del Manchester United.

Lo revelado para el diario británico The Sun por el tercer portero del equipo inglés, Lee Grant, exhibe que al delantero portugués ya le pertenece la etiqueta de líder. VER MÁS: Comisario recibe balonazo durante calentamiento en la Champions y Cristiano lo atiende Cristiano, ya hizo tres goles en su reaparición con los Red Devils, dos en la Premier League y uno más en la Champions, aunque este último no le alcanzó al equipo para obtener la victoria ante Young Boys en la primera jornada de la Fase de Grupos. Además, Grant detalló que nadie de sus compañeros quiso postre tras ver la dieta de Cristiano. "Un compañero me preguntó "¿Qué tiene Cristiano en su plato?". Y era el plato más sano que te puedas imaginar. Tenía varios platos y uno de ellos tenía quinoa, aguacate y un par de huevos cocidos. Es normal que esté en ese increíble estado de forma", apuntó.