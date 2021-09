No ladro mucho pero sí muerdo: Saúl 'Canelo' Álvarez en referencia a Caleb Plant

Motivado por el reto de ser el campeón absoluto de los supermedianos, Saúl "Canelo" Álvarez, no se engancha ante las provocaciones de su rival del próximo 6 de noviembre, Caleb Plant, y promete hablar con los guantes sobre el ring.

"No ladro mucho pero sí muerdo, (Caleb Plant) está hablando mucho y se lo voy a cobrar el 6 de noviembre, es lo que me da esa experiencia y tener ese sentimiento de irle a arrancar la cabeza pero hacerlo con mucha inteligencia", compartió el tapatío en conferencia virtual.

En la cita programada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Álvarez podría conseguir la hazaña de tener los cuatro cinturones de las principales organizaciones, objetivo que lo ilusiona.

"Me siento contento porque seré el único peleador en ganar todos los títulos, además hacerlo en el MGM es un orgullo, una arena con mucha historia, la vibra se siente diferente, es un logro muy grande en mi carrera y para todo México".

Anclado en su experiencia, no hay nada que lo distraiga de su objetivo. "Es lo que hemos estado buscando, en pocos meses le hemos ganado a todos los campeones y estamos cerca de ganar todos los títulos, de lo que se dice alrededor no me importa mucho, se pueden subir dos o tres de ellos, pero voy a ganar".

El pleito tendrá como premio especial el cinturón Teotihuacano, fabricado por artesanos del Estado de México, que el "Canelo" confía en llevarse. "Es un honor y estoy agradecido, estoy en el gimnasio para hacer hasta lo imposible para quedarme con ese cinturón, contento por esta oportunidad. Nos ha ido muy bien, con muchos triunfos y los que vienen todavía".

El fajín está inspirado en Teotihuacán, tiene dos serpientes, con el cuerpo formado por rombos, en cada lado las pirámides del Sol y la Luna, todo elaborado con obsidiana arcoíris y jade.