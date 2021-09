Durango acumula 43 muertes por COVID-19 de personas con esquema incompleto de vacunación

mabesa

Hoy, 10:55 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

Toda la población está predispuesta a enfermar por el bicho, el riesgo mayor como es el de agravar y hospitalización es de menor a mayor en vacunados completo, vacunado a medias y el peor: sin vacuna. En este caso, no se sabe por la nota la razón del esquema incompleto en los 43 fallecidos. La vacuna no es obligatoria, se la aplica porque usted decide hacerlo, se debe respetar el derecho y las razones de los que no desean aplicársela. Sin embargo, la porfía de algunos por no vacunarse puede ocasionalmente traer trastornos a sus familiares y no es deseable pero puede suceder, ser necesario de internarlo donde se espera exista espacio para recibirlo a tiempo.

