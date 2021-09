'Los mexicanos siempre salimos adelante', asegura 'El Costeño'

Sí, la gastronomía como el pozole o los tacos identifican a México, sin embargo, para Javier Carranza "El Costeño" los habitantes de este país tenemos más virtudes que destacar y de las que podemos sentirnos siempre orgullosos.

"No tener para comer un pozole, unos tacos, unas enchiladas o unos tamales porque la economía está lastimada, eso no es tan relevante para celebrar que somos mexicanos.

"Lo que importa de nosotros es la resiliencia que tenemos ante las situaciones que vivimos, siempre salimos adelante de una manera u otra y además nos echamos la mano en los problemas; también hay que destacar la forma en la que buscamos el lado bueno a las tragedias o dolores; tan es así que festejamos el Día de Muertos, cuando en otras naciones hasta es complicado mencionar la palabra 'muerte'", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"El Costeño" habló con esta casa editora de su participación en el programa Un solo México, la fiesta 2021, con el que Televisa celebrará esta noche el Grito de Independencia; además de grupos y cantantes figurarán cómicos como él.

"Es una fiesta que está llena de cosas muy bonitas. Hay de todo como en botica. En cuanto a la comedia, estaremos el Costeño, el Norteño, Gustavo Munguía y el Indio Bryan", comentó.

El comediante aseguró que se encuentra emocionado de llevar alegría en estos tiempos complicados que vive el mundo entero por la crisis sanitaria y otros problemas.

"Hoy más que nunca debemos revalorar lo que tenemos y lo que somos. La risa es una válvula de alivio en medio de las tragedias. Hay que divertirnos".

Por otro lado, Carranza informó que pese a que poco a poco la industria del entretenimiento se ha ido reactivando, él la sigue sufriendo.

"Sigue siendo complicado porque nuestras autoridades tienen muy restringidas muchas ciudades, trabajamos con poco cupo en los eventos y eso no está siendo costeable para nosotros", sostuvo.

Ahora que la Feria Nacional Gómez Palacio se reactivará, "El Costeño" espera y lo busquen, ya que él nunca faltaba en el Teatro del Pueblo de dicha fiesta lagunera.

"Espero y me llamen para poder volver a la Comarca Lagunera. Ojalá y me llamen de Gómez Palacio", comentó contento.

"El Costeño" invitó a la comunidad a seguirse cuidando tanto en los festejos patrios como en los eventos de la industria del entretenimiento.

"Por favor no bajen la guardia. Vacúnense, háganlo en honor a quienes no pudieron. Celebren, pero háganlo con las medidas sanitarias, que la mexicanidad no desborde la irresponsabilidad".

Durante estos meses de contingencia sanitaria, varios artistas optaron por nutrir sus redes sociales. En el caso del cómico, externó que apenas lo está haciendo.

"Empecé tarde a moverme en las redes, y es que yo soy más tradicionalista. Surgí de una carrera de a pie, apoyada por Televisa, He formado mi carrera 'a pica y piedra', pero los tiempos me están empujando a hacer cosas en las redes".

En ese sentido, el artista lamentó que las nuevas generaciones se divierten con contenido que a él le parece "sin sentido".

"Yo a veces veo lo que hay en Internet y pienso: '¿qué es esto?', veo cosas sin sentido, mujeres semiencueradas y en verdad que es deprimente cómo a gente creativa la atacan o la hacen a un lado", puntualizó.

Gran noche mexicana

Un solo México, la Fiesta, emisión especial que festeja nuestra mexicanidad, reunirá la noche del miércoles 15 de septiembre a destacados representantes de la música mexicana, en un concierto lleno de tradición y orgullo nacional.

La emisión presentará en un mismo escenario a Pandora, Banda El Recodo, Banda Recoditos, María León, Merenglass, La Sonora Santanera, Yahir, Helen Ochoa y Los Socios del Ritmo. La gran noche denominada Un solo México, la Fiesta tendrá como anfitriones a Galilea Montijo y Faisy.

El toque cómico de la emisión estará a cargo de El Costeño, Gustavo Munguía, El Indio Bryan y El Norteño, entre otros. En esta emisión especial, con la que Televisa se suma a los festejos patrios, Odalys Ramírez y Raúl Araiza transmitirán desde el Zócalo de la Ciudad de México la cobertura de la Ceremonia del Grito de Independencia.

Un solo México, la Fiesta, producción de Eduardo Suárez, se transmitirá por Las Estrellas hoy a partir de las 22:40 horas.