Gobierno compra 7 mil mdd al Banxico

De acuerdo al estado de cuenta semanal que da a conocer el Banco de México (Banxico), el Gobierno federal compró al Banxico 7 mil millones de dólares la semana del 6 al 10 de septiembre.

Además el Banxico reportó una baja de 21 millones de dólares debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central. Estas operaciones significaron una reducción en los activos de las reserva internacional del Banco de México, que reportó un saldo de 198 mil 538 millones de dólares. Esta operación de compra de dólares que completó el Gobierno federal representa el 57.37 por ciento de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que depositó el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 23 de agosto, como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta a choques externos por parte de los países miembros.

La asignación de DEG que realizó el FMI a favor de México equivale a 12,238 millones de dólares. La compra de dólares por parte del Gobierno federal se completa 31 días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la intención de hacer una solicitud formal al Banco de México para que le transfiriera los recursos que el FMI acordó depositar a los países miembros.

Por su parte, la base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) aumentó 6,223 millones de pesos (m. p.), alcanzando un saldo de 2,189,393 m. p. Esta cifra implicó una variación anual de 14.1 %. El nivel y el comportamiento de la base monetaria refleja en parte las medidas sanitarias implementadas en el país, que habrían afectado la demanda de efectivo por parte del público como medio de pago. La cifra alcanzada por la base monetaria al 10 de septiembre de 2021 significó un incremento de 271,076 m. p. respecto a la misma fecha del año anterior.

Así se vio reflejada la venta de 7 mil millones de dólares de Banco de México al Gobierno. Disminuyen las reservas de Banxico y por lo tanto su activo, pero también disminuyó su pasivo (punto 6). Esto implica que el Gobierno pagó al Banco de México 136,448 millones de pesos o un tipo de cambio de 19.49 pesos por cada dólar.

En relación con el movimiento, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base, señaló que los 7 mil mdd que el Gobierno compró a Banxico representan aproximadamente 19 % del costo financiero del Gobierno de este año.

"Algo importante es que no importa si son o no de los derechos especiales de giro que dio el Fondo Monetario Internacional, porque los derechos especiales de giro convertidos a dólares forman parte igual en la reserva internacional que los demás dólares que ya tenía el Banco de México, entonces no importa si le vendió uno u otro dólar al Gobierno federal, finalmente esos dólares los pagó con pesos que se vieron reflejados en el Balance del Banco de México", señaló.

"Lo interesante va a ser ver el comunicado de Hacienda de a qué se van a destinar esos 7 mil millones de dólares comprados al Banco de México, sobre todo porque decían que querían prepagar deuda".

14.1 POR CIENTO hubo un incremento en la base monetaria, lo que refleja el mayor dinamismo.