Se pronuncia Zermeño sobre próximo embajador

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, recordó su tiempo como embajador de México en España entre 2007 y 2011, hizo votos para que, al margen de quien sea el nuevo titular de dicha oficina, se represente a México de una forma "digna y plural".

Zermeño Infante se refirió a la reciente propuesta que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, de ocupar precisamente la embajada de México en España en los próximos años, situación que ha generado diversas opiniones en contra de actores de oposición y otras más a favor desde los grupos afines a la Cuarta Transformación.

No obstante, el ahora alcalde de Torreón lamentó que se aborden ese tipo de situaciones desde una óptica política, al tomar en cuenta el estado actual de relaciones entre México y España con el factor del presidente solicitando disculpas por actos cometidos en la conquista, el retiro de estatuas de Colón, entre otras situaciones.

"Me parece que los gobernantes no debemos meternos a hacer juicios históricos que lo único que hacen es dividir o entorpecer la buena relación que debe existir entre pueblos hermanos, yo creo que el presidente de la república puede nombrar a quien quiera de embajador, pero el embajador tiene que ser un representante de todos los mexicanos, no de una parte, no solamente de aquellos que piensan de una manera o de otra", puntualizó.

Opinión

Jorge Zermeño recordó su etapa como embajador de México en España. *Señaló que en el país ibérico se tiene una imagen "positiva" de los mexicanos. *En ese sentido pidió que el nuevo embajador de México represente a toda la ciudadanía, no a un proyecto político. *Lamentó que el presidente utilice esa oficina como instrumento de política nacional.