Municipio de Torreón solicita a la CFE cambio en tarifas para Simas

De nueva cuenta, el Municipio de Torreón solicitó una modificación en las tarifas eléctricas que se tienen respecto al Simas Torreón; así lo reveló ayer el alcalde Jorge Zermeño, quien en días recientes viajó a Ciudad de México con la intención de entrevistarse con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

Zermeño dijo que el funcionario federal no se encontraba en su despacho, sin embargo, tuvo la oportunidad de entregar la petición por escrito a una de sus representaciones adjuntas, de forma que el documento fue recibido de manera adecuada y tendrá el trámite correspondiente.

La intención de las autoridades municipales es que se modifique la tarifa de cobro al Simas Torreón, especialmente al considerar que se pagan alrededor de 20 millones de pesos mensuales en energía eléctrica, la mayor parte de esa cantidad debido a la operación de los pozos de extracción de agua potable, actividad que no puede suspenderse o modificarse debido a la sensibilidad en el servicio de entrega de agua potable a toda la población.

"Llevamos otra petición a la Comisión Federal de Electricidad, pedimos una cita con el director Manuel Bartlett, nos recibió su secretario particular, una petición para que se revisen nuevamente las tarifas que se le cobran a este organismo; recuerden que hace dos años hicimos una gestión, nos habían aumentado de 1.50 la tarifa del kilowatt-hora a 2.50, 2.70, logramos que se redujera a 1.90 ¿Qué estamos pidiendo? Que se tome en cuenta una tarifa agrícola subsidiada o no subsidiada, la subsidiada es de 40 centavos, la no subsidiada es de 1.20, eso es lo que estamos pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad", detalló.

El alcalde señaló que toda el agua que pasa de ser negra hacia un tratamiento en el Simas Torreón va a un consumo agrícola, lo que no implica un destino para zonas industriales en su mayoría, por lo que no se tiene un fin de lucro.

Lamentó que no se tuviera un contacto directo con el propio director de la empresa federal, aunque admitió que durante el más reciente contacto que tuvo con él, hace poco más de año y medio, mostró una disponibilidad al diálogo y revisar con detalle la situación de empresas municipales como el Simas Torreón.

"Entendió la petición, sí hubo alguna respuesta y, por supuesto, comparte la preocupación, no es solamente Torreón, los organismos operadores de agua no son organismos que tengan fines de lucro, este es un organismo que tiene un fin social, para el Simas tenemos la obligación de entregar un servicio de agua de calidad a todas las personas, sin distingo de ninguna naturaleza", señaló.

Facturación

*Se facturan actualmente unos 20 millones de pesos en gastos de energía eléctrica del Simas Torreón.

*La mayor parte del gasto se genera en la extracción de agua potable.

*Las tarifas actuales de CFE hacia el Simas Torreón están en 1.90 el kilowatt-hora; anteriormente subieron hasta los 2.70.

*Esperan autoridades una respuesta favorable en los próximos meses, esto en favor de la ciudadanía en general.