Durango toma con cautela la vacunación a menores

Antes de gestionar la vacunación anti-COVID-19 para menores de edad en Durango como en el estado de Coahuila, se deberá conocer al detalle los riesgos y beneficios científicamente comprobados, "no nos arrebatamos", anunció el secretario de Salud, Sergio González Romero.

En su conferencia matutina, Gónzalez dijo que se comunicó con su homólogo en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, y detalló que realizaron gestiones en Texas (EUA) para la donación de vacunas y comenzar la vacunación en menores.

"Nosotros eso lo vamos a valorar también porque necesitamos tener la seguridad en estos grupos de edad, no es nada más vacunar, hay que esperar el riesgo-beneficio para no meternos en problemas en algo que no está científicamente comprobado", explicó el funcionario estatal e insistió que en el estado no tomarán una decisión arrebatada sin antes tener esa seguridad científica.

"Nosotros no nos arrebatamos a hacer procedimientos que no tengan esa seguridad científica", dijo el secretario.

Ayer, Piedras Negras, Coahuila, se convirtió en el primer municipio en el país en atender a este sector de la población con la vacuna contra el COVID-19. La vacunación se llevó a cabo en el Puente Internacional II. Fueron 1,100 dosis de la vacuna Pfizer las que se aplicaron entre menores de 12 a los 17 años de edad.

AMPAROS

Por otra parte, el secretario de Salud de Durango comentó que acatarán las órdenes que emitan los jueces en relación a los amparos promovidos por los padres de familia para la vacunación de sus hijos menores de edad ante el regreso presencial a las aulas.

"Nosotros acatamos las órdenes que nos da un juez, nosotros estamos valorando nuestros casos y estamos en proceso de tener todo completo el expediente para proceder a vacunarlos en cuanto así esté ya valorado completamente a los niños que se han amparado".

Cabe recordar que el pasado fin de semana, el secretario de Salud informó que se habían presentado 24 amparos que involucraban a 63 niños, de los cuales 40 ya fueron valorados. Se trata de menores de entre los 12 a 16 años de edad, los que podrían atenderse con la vacunación anti-COVID-19.

A detalle

Vacunación.

* El estado de Durango no realizará gestiones hasta conocer los riesgos y los beneficios de la vacuna anti-COVID-19 en los menores de edad.

* La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó para su uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menores entre los 12 y 17 años.

* De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas menores de 18 años de edad son menos susceptibles al COVID-19.