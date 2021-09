Cuando lo esencial no es invisible a los ojos

La capacidad de observar los detalles del entorno y la sensibilidad para percatarse de la generación energética de las personas, son dos habilidades que Candy Reveles ha desarrollado al máximo.

Desde temprana edad, la percepción de Candy la hacía sentirse especial, pues cuando trabajaba en la tortillería de sus padres, comenzó a hacerse fama de vidente entre los clientes.

"Mi familia tiene tortillerías y cuando era pequeña, mis papás al castigarme me mandaban a la máquina a recoger y contar tortillas, tenía que juntar 50. Cada vez que me pasaba no podía dejar de pensar en el día en el que finalmente pudiera irme, así que un día pensé 'voy a leer el futuro con las tortillas'.

Yo las contaba y a cada número le asignaba algo, la muchacha que vendía hasta me decía "cállate que me pones de nervios", entonces me ponía a preguntarles a los que estaban formados ¿qué quieres saber? y la gente a veces solo no sabía lo que estaba pasando o me veía con temor".

UN INICIO "ACCIDENTADO"

A pesar de las habilidades, la fama y el carisma de Ma Candelaria Reveles de la Torre, el inicio de su historia se dio por mera casualidad, cuando en un plató de televisión, un director hizo la pregunta ¿y tú sabes algo de Horóscopos?.

"Yo aparecía en 1999 por puro accidente. Por hobbie, escribí un libro de recetas de magia blanca y me invitaron a presentarlo en un programa de televisión. Al llegar, el director me preguntó si tenía conocimientos de los horóscopos. Mi respuesta fue sincera y rápida, le dije 'no pero si quieres los invento' y me dijo que me pusiera frente a la cámara.

Esa fue la primera vez, el equipo de producción me ayudó soplándome el orden de los horóscopos y aunque la primera vez fue improvisada, resultó ser la línea de salida de una nueva vida".

EL TAROT Y LAS RUNAS

En un principio, las cartas de la Lotería mexicana fueron las herramientas de predicción para Candy. Sin embargo, el uso de mazos elaborados especialmente para esta tarea fue un movimiento obligatorio para evolucionar como profesional de las artes esotéricas.

Actualmente trabaja con tres o cuatro mazos, cada uno diferente al otro en cuanto a estilo, profundidad y crudeza. La estrategia, brindar un equilibrio a las predicciones, encontrando siempre el lado bueno de cualquier situación que pudiera parecer adversa.

La antigua sabiduría de las runas llegó a sus manos cuando más lo necesitaba, y este caso no es en sentido figurado. "Empecé a trabajar las runas en Uruguay y en otro pueblo pequeño en donde viví. La verdad es que en ese entonces se me terminó el dinero para vivir y una amiga me recomendó aprender a leerlas para sacar dinero. Fue en un pequeño restaurante en donde comencé y hasta la fecha las traigo conmigo".

LOS OJOS COMO HERRAMIENTAS FINAS DE PERCEPCIÓN

En opinión de Candy, el tener la capacidad de sentir a las personas es en realidad muy agradable "más cuando estás en una reunión, puedes darte cuenta de lo que sucede aunque las personas murmuren, siguiendo sus movimientos corporales, la forma en que mueven las manos o los ojos, la forma de hablar.

Hay personas que se nota que quieren controlar el mundo, tienen posiciones específicas típicas de un villano de película y lo que están intentando es controlar a su interlocutor, dominar su campo energético, como un gran felino acechando a su presa".

