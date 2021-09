Sigue la tradición del Anual de Golf en CGP

a llegada de los festejos Patrios a la Comarca Lagunera significa también el arribo del torneo de golf más tradicional de la región, el Anual del Club Campestre Gómez Palacio, que durante este fin de semana celebrará su octogésimo séptima edición.

Luego de un año de pausa por la emergencia sanitaria a nivel mundial, el Anual del Campestre Gómez Palacio está de regreso con su particular ambiente de fiesta deportiva en el segundo campo de golf más antiguo de todo el país. Por tanto, ya son 87 años de que se fundaron las instalaciones del club ubicado en la colonia Las Rosas, a iniciativa de entusiastas laguneros, incluyendo a don Antonio de Juambelz, quienes preocupados por dotar a la región de un lugar digno para la práctica del golf, inauguraron el centro campestre gomezpalatino y dieron pie a esta gran tradición deportiva.

DOS RONDAS

El torneo de golf se jugará durante los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre, aunque comenzará formalmente el jueves 16 con una ceremonia de inauguración y rompehielo, con Honores a la Bandera y un torneo de putt; la ceremonia comenzará a las 18:30 horas y contará con la presencia de la presidenta municipal de Gómez Palacio, la señora Marina Vitela. Se expondrán productos por parte de los patrocinadores en el Salón Azul, así como una exposición pictórica y la degustación de canapés y vino, todo amenizado con música en vivo.

Serán 36 hoyos a jugarse durante dos rondas, bajo las reglas de la USGA, la Federación Mexicana de Golf y las reglas locales del club, que tiene preparado un campo favorecido por las lluvias recientes y que mantiene su alto grado de desafío para cada uno de los jugadores, desde los novatos hasta los más experimentados.

Participarán las categorías Primera (hándicap de 0 a 5.3 y saldrán de marcas azules), A (hándicap de 5.4 a 9.5, quienes saldrán de marcas blancas), ambas en la modalidad de Stroke Play o por número de golpes y con ventajas al 80 por ciento. Además de la B (hándicap de 9.6 a 16.2 sin ventajas), C (hc de 16.3 a 20.8 sin ventajas), D (hc 20.9 a 31.9 con ventajas al 80 por ciento), todas en la modalidad de Stable Forfd o por puntos y saliendo de marcas blancas, mientras que la de Seniors, para jugadores mayores de 60 años, que saldrán de marcas doradas con ventajas al 80 por ciento y la de Damas, que saldrán de marcas rojas con ventajas al 70 por ciento, también en Stable Ford.

PREMIOS

La premiación para la Primera categoría será a los tres primeros lugares en Neto y para el primer lugar Gross, en el resto de las categorías se premiará con trofeos a cada uno de los tres primeros lugares. También habrá premios para los mejores O´yes generales, como pantallas, bolsas de golf y bocinas en los hoyos 3, 7, 10 y 12, dividiendo éstas en dos grupos, el primero con jugadores de Primera, A y B, el segundo con quienes juegan C, D, Seniors y Damas; además, se premiará ni más ni menos, que con un automóvil último modelo a quien logre embocar un Hole in One en los hoyos 3, 7 ó 10.

2 RONDAS deberán jugar todos los participantes en este evento de gran ambiente festivo.