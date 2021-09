Justin Bieber y Hailey despiertan sospechas de embarazo

Desde Eiza González como María Félix hasta Kim Kardashian y Kanye West con extraños atuendos negros atribuídos a la moda 'Facekini' creada en 2004 por Zhang Shifan.

Sin embargo, fueron Justin Bieber y su esposa, Hailey Baldwin quienes despertaron sospechas entre sus fans y medios de comunicación. Fue en la alfombra roja donde Justin toca el vientre de Hailey y ella le quita la mano, diciendo entre dientes 'no lo hagas obvio'.

Tal parece que la pareja, la cual está cerca de cumplir su segundo aniversario nupcial este mes de septiembre, se encuentra a la espera de su primer hijo.

YESS HAILEY IS PREGNANT GOD IS GOOD THANK YOU pic.twitter.com/OiALdwIRM2