Andrew Garfield, nervioso al ser cuestionado por multiverso en Spider-Man

La esperanza de ver a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la misma película de Spider-Man sigue con vida, pues este lunes por la noche, el protagonista de la segunda propuesta del superhéroe apareció en el show de Jimmy Fallon y habló al respecto.

"Hay una fotografía rondando el Internet de ti y Tobey Maguire en el set de Spider-Man, la nueva película de Spider-Man", dice Fallon.

"No estoy muy seguro de eso", respondió Garfield con una voz 'nerviosa', lo cual despertó aún más sospechas sobre lo que puede decir del filme que se estrenará en diciembre.

Aunque esas preguntas ya deben ser pesadas para Andrew Garfield al menos esta entrevista fue divertida. Según él las filtraciones son photoshop xDpic.twitter.com/zNyZShhSmY — Pelicomic (@Peli_Comic) September 14, 2021

En un comienzo el actor negó saber algo sobre la imagen que se hizo viral donde aparece presuntamente en el set, pero después aseguró que sí la vio y que se trata de un 'Photoshop'.

"Has visto la fotografía", preguntó. "No sé de qué fotografía me estás hablando", respondió.

Más adelante en el segmento el actor de 38 años declaró: "Sí escuché sobre ella y sí la vi, y es un Photoshop", despertando la decepción en la audiencia.

"Sí he visto el tráiler y estoy emocionado, pienso que Tom Holland es un Peter Parker perfecto para Spider-Man, entonces estoy muy emocionado, y puedo ser un fan nuevamente, es mi posición preferida, poder estar sentado y que la audiencia critique, y yo hacerlo también", agregó.