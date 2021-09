Lamenta robos y vandalismo a escuelas

En tono de molestia, la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Estela Rentería, lamentó los robos, incendios y vandalismos ocurridos en los últimos días en las escuelas públicas de nivel básico de la región.

La funcionaria dice que los amantes de lo ajeno se han llevado todo lo que han podido y que durante esta pandemia por el COVID-19 que lleva un año y medio, se han visto afectados más de 185 planteles educativos. En la mayoría, el personal directivo ha interpuesto la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

"Es muy lamentable, yo pido a toda la ciudadanía que sumemos esfuerzos, que nos ayuden, que estén vigilantes. A los padres de familia, por favor, la escuela tiene que ser el espacio más respetado, la escuela es la oportunidad para construir un futuro diferente para los niños. Lamentamos ver las fotografías de las personas que se han logrado detener, que son jovencitos, son adolescentes, ¿qué está pasando?, tenemos que en la familia estar más pendientes de nuestros hijos, poner límites, no es posible que esté sucediendo esto", expresó.

La coordinadora indicó que se mantiene una buena coordinación con corporaciones municipales y estatales por lo que "nos sentimos respaldados por ellos, yo espero que así sigamos trabajando, esto requiere de sumar esfuerzos, es un asunto de las familias, de todos, todos como sociedad tenemos que trabajar para que no sigan dándose estos robos a las escuelas".

En esta contingencia sanitaria, los ladrones se han llevado minisplits, puertas de sanitarios, cableado eléctrico, tubería, computadoras, bombas hidroneumáticas, material didáctico, tableros de basquetbol, bocinas, grabadoras y demás equipo. También hay escuelas con grafiti, con vidrios y chapas rotas.

El último hecho se reportó ayer cuando sujetos desconocidos presuntamente vandalizaron y prendieron fuego a uno de los salones de la primaria 14 de marzo, ubicada en la colonia Francisco Villa de Torreón. El fuego se concentró en un salón utilizado como bodega, donde se consumieron libros y bancas, además de algunos otros objetos de valor.

"Un llamado a los bazares o a los lugares donde llevan a vender este material. No es posible que se los sigan comprando, si ellos nos ayudan y no les compran este material, yo les aseguro que nos van a estar ayudando porque ya no van a tener esa motivación de ir a robar el cable, o el hidro, o el motor, o las bombas porque ya no habrá quién se los compre. Alguien que te lleva a vender un pedazo de cable, ¡óyeme, por favor!, ¿de dónde lo quitaste?, alguien que te lleva a vender una bomba debe tener una factura. Aquí la clave también está en que como ciudadanos todos tenemos que ayudar. El punto clave o determinante para frenar esto, son los lugares donde van y venden los amantes de lo ajeno todo lo que se llevan de la escuela".