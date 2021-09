Fue el karma: Enrique Guzmán sobre muerte de la hermana de Frida Sofía

"El karma es el karma hija", es el mensaje que Enrique Guzmán le mandó a su nieta Frida Sofía, cuando se le pidió le diera unas palabras por la muerte de su media hermana Natasha Moctezuma; esto durante la conferencia sobre el regreso del musical "Jesucristo Superestrella" a los escenarios.

De buen humor y hasta burlándose de la complicada situación que vive, por la acusación de abuso que Frida Sofía hizo en su contra, Enrique Guzmán supo salir adelante con las preguntas que la prensa le hizo al respecto.

"Se supone que mi nieta tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé porqué, supongo que no tiene forma de probar que alguna vez yo tuve alguna relación extraña con ella, entonces mientras ella no ratifique yo estoy tranquilo, no pasa nada", explicó Enrique Guzmán.

El cantante también desmintió la nota donde Frida Sofía aseguraba que él le había ofrecido dinero para parar su pleito, señalando que todo fue un invento del programa de espectáculos donde la entrevistaron y que tampoco buscará llegar a un acuerdo con ella.

"Si ella presenta una acusación tendrá que probarlo, pero como no existen el delito no tiene forma de hacerlo – y Guzmán agregó – ella no es parte de la familia, al menos para mí no".

Respecto a la situación que su hija Alejandra Guzmán está viviendo por el fraude que sufrió por parte de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, el intérprete de La plaga aseguró que su hija está bien y tranquila en Miami, Florida, pero él no cree que pueda recuperar algo de los 4 millones de dólares que la cantante perdió al invertir en los negocios del colombiano.

Este martes se reunieron en el escenario del Centro Cultural Teatro I, los cantantes María José, Yahir, Enrique Guzmán, Leonardo de Lozanne, Erik Rubín y los productores Guillermo Wiechers y Alejandro Gou, para anunciar una última temporada de este musical del 1 al 10 de octubre.

"No queríamos que Jesucristo Superestrella se despidiera por una pandemia, hay mucha gente que no ha visto la obra y otra que la quería ver de nuevo y nosotros la queríamos volver hacer para despedirnos bien, esto es un regalo para nosotros", dijo Alejandro Gou.

María José se dijo privilegiada por tener la oportunidad de volver a este proyecto, donde no sólo alterna con colegas que respeta y que se han convertido en familia, sino también porque puede experimentar una vez más la magia del escenario teatral, que es muy diferente a la que se vive en un concierto.

Para el productor Guillermo Wiechers el haber suspendido funciones antes de Semana Santa en 2020, fue como ver una muerte anticipada aunque no sabían con certeza lo que se venía, un paro total del teatro durante año y medio.

"Esta obra marca un antes y un después para todos los que pertenecemos a esta compañía, nos deja mal acostumbrados en el sentido de que la temporada se prolongó y logramos dar 95 funciones, cuando inicialmente se tenían planeadas sólo 20, de ese tamaño fue el éxito, hemos sido bendecidos", comentó Wiechers.