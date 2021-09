Municipio y activistas lanzan brigada de rescate y conservación de abejas en Torreón

Este martes se lanzó una brigada de rescate y conservación de abejas “La Vida en la Colmena” en el municipio de Torreón. Estos insectos polinizadores contribuyen directamente a la seguridad alimentaria y además son indispensables para conservar la biodiversidad.

En esta actividad, participa el Cuerpo de Bomberos y la Dirección General de Medio Ambiente así como la asociación civil Alas de Vida, apicultores de la región y el Planetarium A.C.

La población podrá reportar la presencia de abejas al Whatsapp 8713436562 para compartir fotos, videos, ubicación y deberá contestar algunas preguntas sobre las condiciones del enjambre a fin de evaluar si es posible su rescate o los motivos que llevarían a tomar la decisión de su eliminación. Un enjambre ocurre cuando la colonia de abejas va a multiplicarse, se divide en dos mitades y una de ellas sale en búsqueda de un lugar para una nueva colmena.

Se podrán rescatar cuando estas van en tránsito, buscando un lugar para establecerse, cuando se ubican en ramas, ventanas y muebles pero solo están descansando, son dóciles y solo se muestran agresivas como mecanismo de defensa, siguen a la abeja reina y viajan en grupo, no existe una colmena construida y los bomberos pueden acudir. No se podrán rescatar cuando se establecieron y construyeron la colmena, ya existe miel, polen, cera y huevecillos, están dentro de paredes, tejas, muebles y habitaciones, dificultando el acceso a la forma de rescate. Tampoco cuando representan un riesgo ya que acatarán para proteger a la colmena, tienen más de 20 días en el mismo lugar o cuando el jabón es la medida de exterminio menos agresiva. En estos casos, el cuerpo de Bomberos no podrá rescatarlas y se requerirá de la valoración de un apicultor, aunque en el entendido de que si la situación es de riesgo se tendrán que exterminar.

Los reportes se compartirán a la estación de Bomberos y el enjambre que se rescate quedará en un jardín a manera de resguardo para que posteriormente los apicultores lo recojan y lo trasladen a los apiarios para trabajar el desarrollo pleno de la colmena.

Para realizar estas tareas de rescate, ayer se entregó equipo especial para cada estación de Bomberos que ya se encuentran capacitados así como para la asociación Alas de Vida. Consiste en dos trajes completos de apicultor, dos chamarras con velo, dos ahumadores, dos litros de acetato en atomizador, dos blocks de actas responsivas de 100 hojas cada uno, tres cajas avapena de 20 pastillas como medida inmediata de atención médica, 35 cajas de cartón y una llave del jardín resguardo.

Para mayor información la población puede comunicarse a la Dirección General de Medio Ambiente al 871 500 7000 extensión 1437 y 1433, así como a Alas de Vida Laguna al 871120 94 84.