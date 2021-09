Ruta Cinco busca que Manuel Espino sea candidato a la gubernatura de Durango

El movimiento Ruta Cinco anunció que por consenso, el Consejo Nacional eligió de forma unánime brindar el apoyo a su líder nacional Manuel Espino Barrientos, en busca de la gubernatura del estado de Durando a través de Morena. Sin embargo, de no resultar elegido como tal, se aclaró que se pondrá en consideración dicho apoyo a quien resulte seleccionado.

Francisco Chavira, secretario general nacional del movimiento que se definió apartidista, informó que se brindará el apoyo total a Espino, al resultar la mejor propuesta para el estado.

“Nuestros Consejo Nacional de Ruta Cinco por unanimidad le pidió que participara y que le brindaba todo el apoyo para que fuera el próximo gobernador de Durango y él en los próximos días nos va a resolver”, dijo.

Sin embargo, de elegirse a otro personaje por parte e Morena, aseguró que sería respetuoso como lo han hecho en otras entidades en donde no han resultado elegidos los perfiles que han propuesto.

“Manuel Espino es un hombre con una visión amplia incluyente no tendría ningún inconveniente si fuera Marina Vitela o cualquier otro compañero y llevar a un proyecto que es mucho más grande que su interés personal, llevar al estado de Durango al progreso y tener un mejor desarrollo”, aseguró.

Aunque se describió a Ruta Cinco como un movimiento apartidista, se reconoció que comulgan con las acciones de la Cuarta Transformación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A diferencia de Morena, el PRI, el PAN, que son partidos, nosotros somos un movimiento que no somos partido, nosotros buscamos a través de la participación llevar a las mejores personas al gobierno. La gente no cree, no tiene confianza a los partidos, por eso nosotros en Ruta Cinco, desde el 2011, empezamos a tener más confianza más credibilidad, nos sumamos al proyecto del presidente, porque vimos que era la mejor persona”.