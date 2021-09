Alexander Acha se pronuncia en contra del aborto; 'es la salida fácil'

Alexander Acha se manifestó en contra del aborto, y alentó a la sociedad y a las autoridades a debatir al respecto, sin criminalizar a las mujeres pero brindando protección a los niños.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante opinó que la mujer que aborta no merece ir a la cárcel, pero el hijo tampoco merece lo que él llamó "la pena de muerte".

"¿Cómo conciliar lo que es justo para ambos? Hace falta un diálogo con respeto y apertura que proteja a ambas partes. Sin religión, sin odio, sin intereses egoístas, con ciencia y conciencia", opinó el hijo de Emmanuel, quien acompañó su reflexión con un par de fotografías en las que aparece afuera de la Suprema Corte de Justicia de la CDMX, donde la semana pasada se despenalizó el aborto.

Acha aseguró que el aborto no resuelve problemáticas como los ineficientes procesos de adopción, ni previene una violación, ni tampoco resuelve la inseguridad que sufre la mujer.

"El aborto no resuelve la ineficacia de los procesos de adopción, el aborto no previene una violación ni resuelve la inseguridad que sufre la mujer, no resuelve el machismo que la somete, el aborto no resuelve el problema de los niños en la calle, el aborto no previene un embarazo no deseado… Cada uno de esos problemas necesita soluciones concretas. Es verdad. Pero el aborto no resuelve ninguna de ellas", se lee.

Alexander pidió a las autoridades encontrar soluciones a estas problemáticas e invitó a que no se le dé a la sociedad "atole con el dedo", pues el aborto, consideró, es una salida fácil, pero no es una solución.

"Queridos gobernantes, magistrados, diputados y senadores: el aborto es la salida fácil, pero no es una solución. Como sociedad no merecemos 'atole con el dedo', merecemos que se tomen el tiempo e inviertan los recursos y el esfuerzo de encontrar soluciones integrales, no paliativos.

Finalmente, el intérprete de "Te amo", alentó a la sociedad a que se abra un diálogo justo que favorezca tanto a las madres como a los hijos, y consideró que la vida dentro de las mujeres es una vida humana, pues de acuerdo con la ciencia no es un tejido, ni otro órgano, es un ADN distinto al de ella.

"La mujer tiene derechos, sí, pero también lo tiene el otro ser humano dentro de ella. La mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el de alguien más. La maternidad si no es deseada, puede ser dada a otra familia dispuesta a cuidarlo. Necesitamos procesos eficientes".

Ante las críticas de varios cibernautas, Alexander Acha escribió un tuit en el que pidió tolerancia y respeto a la diversidad de pensamiento.

Estamos en un mundo donde se exige tolerancia y respeto a la diversidad pero hay odio, intolerancia y agresión en cuanto opinas diferente… ‍♂️ Feliz día. — Alexander Acha (@ALEXANDERACHA) September 14, 2021