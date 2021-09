Pacíficamente exigen acelerar trámites de programas en Gómez Palacio

Un grupo de simpatizantes de diversos organismos, se manifestaron de manera pacífica en las oficinas de Casa de Gobierno del Estado en Gómez Palacio, a fin de exigir atención a sus demandas. Ante su ausencia, el subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibáñez se comprometió a darles atención este miércoles.

El contingente que realizó una caminata de un par de cuadras, estuvo encabezado por Alejandro Mata Valadez, quien se identificó como representante del senador morenista José Ramón Enríquez, aunque aseguró que en esa ocasión habían acudido en calidad de ciudadanos.

“El motivo por el cual nos movilizamos a las oficinas de Gobierno del Estado fue para hacer un reclamo y varios planteamientos respecto a la agenda que lleva cada organización, en la cual no se ha dado resultados por ejemplo: en el caso de organizaciones o del Consejo de personas con discapacidad, tardan hasta dos años para dar una tarjeta que los certifica que tienen discapacidad, lo cual les impide tener acceso a programas federales o algún otro beneficio”, explicó Mata Valadez.

También detalló el caso de los maestros, quienes aún están en espera del pago de sus quinquenios.

El representante del senador, también mencionó algunos compromisos que se han quedado en el tintero por parte de la actual Administración Estatal, como la creación de una Secretaría de Desarrollo Regional, así como una serie de obras “macros”.

“Pero también la actividad lleva un mensaje a la población, de decirles que cuando no nos gusta, algo cuando creemos que no está bien hecho, tenemos que movilizarnos y organizarnos, que la única autoayuda que sirve es la política y la política se hace buscando un interés común”, dijo.

Se compromete a atenderlos mañana

Al no estar presente el subsecretario de Gobierno, vía telefónica se comprometió a atenderlos mañana. De lo contrario, el contingente, según manifestó Mata Valadez, será mayor y se tomará el Edificio de Gobierno.

“Hoy acudimos a manifestarnos con la intención de aterrizar y ver que se hagan las cosas y si no, también le dijimos con claridad que si no avanzábamos vendríamos con el doble o triple de gente a tomar otras medidas porque la Laguna no puede esperar”.