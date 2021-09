Bárbara de Regil presume las estrías que tiene en su retaguardia

La actriz Bárbara de Regil recibió cientos de buenos comentarios tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía y un video en el que muestra las estrías que tiene en su trasero, esto acompañado de un mensaje de aceptación.

La protagonista de "Rosario Tijeras" quiso compartir con sus seguidores en redes sociales algo que antes jamás se hubiera atrevido a hacer: enseñar sus estrías, sin embargo, ahora se sintió lista para hacerlo y admitió que se acepta y se ama tal y como es.

"¿Te cuento algo? Antes nunca hubiera subido mis estrías así … pero ¿saben qué? ESTA SOY YO , ME ACEPTO Y ME PINCHES AMOOOOOOOO. Que bonita soy desde que acepto y amo que tengo estrías en las pompis", se lee.

Aunque De Regil ha sido criticada en muchas ocasiones y se ha posicionado como tendencia en redes sociales por comentarios desatinados o tachados de racistas, la también youtuber tiene un gran apoyo en redes, sus seguidores respaldan sus videos motivacionales, siguen sus rutinas de ejercicio y agradecen sus consejos alimenticios.

Recientemente, Vanessa Guzmán agradeció que Bárbara le mostrara su apoyo con respecto a la nueva apariencia de su cuerpo tras enfocarse al fisicoculturismo y ser criticada por cibernautas.

La youtuber YosStop, quien actualmente se encuentra en la cárcel por acusaciones de pornografía infantil, calificó a Bárbara como manipuladora, mentirosa y chantajista tras el escándalo que se suscitó por la proteína que la actriz promociona y que muchos han señalado como publicidad engañosa.

Ante esta y a otras polémicas, De Regil ha decidido darles la vuelta y apostarle a los mensajes positivos en sus redes.

El movimiento 'body positive'

Conocido como body positive, el movimiento busca reconocer los distintos tipos de apariencia física, impulsando el amor propio en las personas. Su origen se remonta a 1967, año en que se realizó la marcha Fat In.

Hoy, una nueva generación ha retomado la causa y muchos famosos se han convertido en embajadores y voceros, promoviendo el respeto a la diversidad física, conócelos.

Ashley Graham

Fue en 2007 cuando la modelo curvy decidió cumplir su sueño apareciendo como portada de distintas revistas de moda, alzando la voz y promoviendo el respeto a la diversidad.

En sus inicios, fue fichada por la reconocida agencia Wilhemina Models y, más tarde, por la mundialmente conocida Ford Models. Actualmente, forma parte del elenco de IMG Models.

Como vocera y promotora, alienta a los jóvenes a quererse tal cual son. Un claro ejemplo fue cuando compartió en junio de este año un mensaje en redes sociales alentando a la gente a lucir menos ropa sin remordimiento o vergüenza.

"No dejes que tu mente te impida disfrutar de tu vida al máximo (y recuerda decirte a ti mismo ‘te amo’ todos los días)", escribió junto a una serie de fotos de mujeres de distintas razas y siluetas mostrando orgullosas sus curvas y celulitis.

Lizzo

La cantante ha alzado la voz por todas aquellas mujeres que se encuentran en desventaja, como las mujeres curvy de raza negra o transexuales.

Aunque en un principio se sumó orgullosa a esta causa, llegó a un punto en el que decidió criticar el body positive, al asegurar que el término se había vuelto obsoleto y que era momento de redefinirlo y reorientarlo. En una entrevista concedida a la revista Vogue el año pasado, explicó que ya había tantas apropiaciones del concepto que se había convertido en un espacio autocomplaciente.

"Lo que no me gusta es que la gente para la que se inventó el término no se está beneficiando de ello. Las chicas con el trasero gordo, las chicas a las que les cuelga el estómago, las que tienen los muslos juntos o aquellas que tienen estrías. Me gustaría hablar más de normalización del cuerpo", fue la apuesta de la cantante como evolución del body positive.

