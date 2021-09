Estados Unidos exigirá la vacuna anti-COVID a los solicitantes de residencia permanente

Este anuncio sigue al realizado en este sentido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 17 de agosto pasado.

De esta forma, USCIS pedirá a los solicitantes sujetos al examen médico de inmigración que completen la serie de vacunas anti-COVID (ya sea de una o dos dosis, según el fabricante del suero) y proporcionen la documentación pertinente.

El requisito entra en vigencia el 1 de octubre y se aplicará de manera prospectiva a todos los Formularios I-693 firmados por los médicos "en esa fecha o después".

En general, las personas que piden convertirse en residentes legales permanentes deben someterse a un examen médico para demostrar que están libres de cualquier condición que pudiera hacerlos inadmisibles por motivos relacionados con la salud, y deben documentar los resultados en el Formulario I-693.

La regla excluye a los niños solicitantes de visa de inmigrante, para quienes no se recomiendan las vacunas contra la COVID-19 debido a su edad y a las personas que por motivos de salud no pueden recibir la vacuna.

También estarán exentos los solicitantes de residencia permanente de países donde las vacunas contra la COVID-19 no están disponibles.

Además se considerarán exenciones para solicitantes con objeciones religiosas o morales para recibir la vacuna.

