Propuesta de Ley de Ingresos para el 2022 no implica un cambio drástico a la Miscelánea Fiscal: economista

Víctor Acxel Amarillas Urbina, analista económico, consideró que la Ley de Ingresos para el 2022 se queda "corta" ante las necesidades que tiene la economía mexicana desde hace más de 20 años.

El profesor investigador y coordinador de la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) explicó que el único cambio es el régimen de confianza, que busca suplir algunos regímenes de simplificación que ya existían, así como al de incorporación.

"Es suplir los intentos anteriores, motivar a los trabajadores o a las empresas, sobre todo micros y pequeñas, que no están dadas de alta en Hacienda o que no están reportando actividad, que lo comiencen a hacer con la idea de que los trámites administrativos van a ser mucho más sencillos, el cálculo de impuestos va a ser a través de la aplicación de una fórmula, utilizando un coeficiente de utilidad, y que no van a tener que estar reportando tanta información como, en teoría, los demás regímenes lo solicitan", comentó.

Por un lado, indicó que se busca incorporar a más personas, tanto físicas como morales, a la tributación, y por el otro, motivar a la movilidad de quienes ya están dados de alta en Hacienda y pagando impuestos, pues quizá les conviene moverse al nuevo régimen para simplificar sus procesos administrativos, de pagos de impuestos o incluso beneficiarse con la carga fiscal. Consideró que se podría reducir la elusión fiscal, cuando las empresas pagan menos de lo que deberían.

"En términos estrictos, no es una reforma fiscal de gran calado como la que necesitamos desde hace más de 20 años pero, al menos, la incorporación de este régimen sí muestra una cara diferente que, en su momento, mostraron otros intentos por formalizar a cierta parte de la economía informal", expresó el analista económico.

Amarillas Urbina recordó que la propia titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha declarado que se busca ampliar la recaudación de impuestos por este nuevo régimen y que se reduzca la tasa de informalidad en la economía mexicana, al menos en las micro y pequeñas empresas.

"Sí pudiera tener ese impacto, es lo que se espera, pero yo considero que no sería en la cuantía que México necesita", mencionó.

Consideró que es un nuevo intento pero se queda "corto" ante las necesidades que tiene la economía mexicana, pero indicó que no es algo del año pasado sino que se requiere desde hace 20 años, que es una reforma fiscal más agresiva, con un cambio totalmente en la estructura de pago de impuestos y el registro de contribuyentes para que aumente la base gravable y, adicionalmente, las tasas cambien. En esto se mantiene la misma tónica.