Salud en Durango advierte que no se tomarán decisiones 'arrebatadas' en vacunación antiCOVID a menores

Antes de gestionar la vacunación antiCOVID para menores de edad en Durango, como lo hiciera el vecino estado de Coahuila, se deberán conocer a detalle los riesgos y beneficios científicamente comprobados, “no nos arrebatamos”, anunció el secretario de Salud, Sergio González Romero.

En su conferencia matutina, el secretario comentó que se comunicó con su homólogo en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, y detalló que realizaron gestiones en Texas (EUA) para la donación de vacunas y comenzar la inoculación en menores.

“Nosotros eso lo vamos a valorar también, porque necesitamos tener la seguridad en estos grupos de edad, no es nada más vacunar, hay que esperar el riesgo-beneficio para no meternos en problemas en algo que no está científicamente comprobado”, explicó González Romero.

Insistió que en el estado no tomarán una decisión "arrebatada" sin antes tener esa seguridad científica.

”Nosotros no nos arrebatamos a hacer procedimientos que no tengan esa seguridad científica”, reiteró.

Por otra parte, comentó que acatarán las órdenes que emitan los jueces en relación a los amparos promovidos por los padres de familia, para la vacunación de sus hijos menores de edad, ante el regreso presencial a las aulas.