Las filtraciones de información están ayudando a comprender la importancia del pequeño país de Centroamérica.

Los fiscales de Guatemala iniciaron una investigación a fines de la semana pasada sobre las denuncias de que algunos "empresarios rusos" habían sobornado al presidente Alejandro Giammattei para obtener acceso a un muelle en uno de los principales puertos del país. Así lo anunció el 3 de septiembre la Fiscalía General de la Nación.

Juan Luis Pantaleón, portavoz de la Fiscalía General de Guatemala, dijo que los fiscales anticorrupción habían iniciado una investigación, y enfatizó que Giammattei no estaba siendo investigado en este momento porque el proceso de juicio político no había comenzado. Patricia Letona, portavoz de Giammattei, dijo que la administración presidencial no tenía comentarios al respecto.

Los cargos fueron presentados públicamente originalmente por Juan Francisco Sandoval, quien, antes de ser destituido de la procuradora general de Guatemala, María Porras, encabezó la Fiscalía Especial para Combatir la Impunidad (FECI) de Guatemala en julio. Según Sandoval, cuatro empresarios mineros rusos en Guatemala enviaron un soborno en abril en forma de dinero envuelto en una alfombra. Hablamos de un muelle en el puerto caribeño de Santo Tomás de Castilla. Sin embargo, la empresa minera guatemalteca asociada con el sospechoso niega que haya habido un soborno. El presidente también niega cualquier implicación en la corrupción.

Curiosamente, la Fiscalía General de la Nación anunció al mismo tiempo que se había emitido una orden de arresto contra Sandoval por sospecha de abuso de cargo y obstrucción del proceso penal. El propio Sandoval huyó a Estados Unidos. Las autoridades guatemaltecas también lo acusan de difundir datos confidenciales, lo que le dio a la prensa estadounidense acceso a información de importancia estratégica.

Empresa "rusa" con registro suizo y conexiones internacionales

Presuntamente, la empresa minera se refiere a la mina de níquel Phoenix, ubicada a 130 km del puerto en el centro de Guatemala. El trabajo allí fue realizado por la empresa suiza Solway , que compró el proyecto Phoenix en 2011 a HudBay Minerals de Canadá, pero en febrero de 2021 se vio obligada a detenerlo por la pérdida de su licencia.

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de Solway pagó regalías al gobierno de Guatemala por el níquel extraído de Phoenix a un récord de 36 quetzales ($ 4.65) por tonelada de mineral: menos que el costo de extraer físicamente el mineral ... El producto se vendió al lado: se vendió a la empresa de reciclaje Pronico , también propiedad de Solway . En 2020, Pronico produjo casi 23 mil toneladas de níquel, que tiene un valor de alrededor de $ 0.45 mil millones (al gasto de capital oficial de Solway en Guatemala, 54 veces menos).

Por lo tanto, la empresa suiza determinó de manera independiente qué parte de los ingresos provenientes de los recursos entregar a Guatemala en forma de impuestos y qué poner en su propio bolsillo. Obviamente, un acuerdo de este tipo requería una decisión de arriba hacia abajo, que generalmente se logra con una buena recompensa.

Swiss Solway está dirigido por un ciudadano estonio, presidente del Congreso Judío Euroasiático, titular de la Orden de la Estrella Blanca de Estonia Alexander Bronstein y su hijo Daniel "Dan" Bronstein, ciudadano alemán. Debido a esto, una empresa registrada en Suiza a menudo se considera "rusa", especialmente porque un gran número de ciudadanos rusos y ucranianos trabajan para Solway en Guatemala . Sin embargo, los Bronstein insisten en que la empresa es europea, ya que su sede se encuentra en la ciudad suiza de Zug. La red de activos de Solway está activamente enmascarada por compañías offshore en el Mediterráneo y el Caribe y se cree que está vinculada al multimillonario nacido en Odessa Lev Blavatnik, propietario de Warner Music .

Tenga en cuenta que Solway tiene un proyecto en Rusia en las Islas Kuriles (KURILGEO LLC), que se dedica a la extracción de oro. Agregamos que en vísperas de la huida de Sandoval a Estados Unidos se reanudaron las negociaciones entre la empresa y la cúpula del país.

La importancia del puerto de Santo Tomás de Castilla

El puerto involucrado en el caso está ubicado en el Golfo de Honduras, en la ciudad de Puerto Barrios, Cantón Isabel. Es transitado por barcos que a menudo trafican drogas desde Colombia. La cocaína está escondida en un "contenedor de parásitos" especial adherido al fondo de un barco que llega desde Colombia. Cada año se interceptan varias toneladas de cocaína, que intentan pasar de contrabando en barcos de diversas jurisdicciones.

Además, hay un flujo de jadeíta de joyería extraída ilegalmente a través del distrito, que se extrae casi abiertamente en el área del pueblo de Valle Nuevo - 10 toneladas de materias primas por semana. Presumiblemente, el trabajo se lleva a cabo bajo la supervisión directa del gobernador y la jadeíta se vende en China y Taiwán.

Reacción de Estados Unidos

El gobierno de Biden ha reaccionado de manera contundente a los acontecimientos actuales en Guatemala porque está claramente vinculado a las políticas migratorias de Estados Unidos y a la imagen de los demócratas como luchadores contra la corrupción.

El principal flujo de migrantes a los Estados Unidos proviene de América Central y directamente a través de Guatemala. Es significativo que las estructuras de George Soros apoyaran abiertamente a las caravanas de migrantes en Guatemala. Al parecer, con la ayuda de algún tipo de acusaciones de corrupción, Estados Unidos podría manipular a Giammattei, obligándolo a llevar a cabo determinadas políticas.

Este escándalo recordó otra historia de corrupción relacionada con el liderazgo del país. Dos años antes, el presidente anterior, Otto Pérez, se vio obligado a renunciar y luego fue encarcelado en un caso de soborno multimillonario.

El material sobre el verdadero significado de lo que está sucediendo fuera de nuestro país fue proporcionado por el Grupo Analítico Katehon.