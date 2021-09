En clases presenciales, 60 % de las instituciones en Durango

El 60 por ciento de las escuelas de nivel básico ya están abiertas y están teniendo clases presenciales, aunque lo hacen de forma escalonada.

José Luis Soto Gámiz, subsecretario de Servicios Educativos en la SEED, mencionó que se inició la apertura escolar el 30 de agosto con el 30 por ciento de las instituciones abiertas para las clases presenciales.

La semana pasada se elevó al 50 y para ayer lunes 13 de septiembre ya se puede hablar del 60 por ciento de las escuelas abiertas a clases en las aulas.

Aunque dejó en claro que no significa que la totalidad de los alumnos acude a los salones de clases, algunas instituciones aunque estén abiertas mantienen las clases virtuales.

"Se están aperturando esta semana más escuelas que la semana pasada, pero muchas están con clases escalonadas, van creciendo su matrícula en aula poco a poco, gradualmente", dijo Soto Gámiz.

Explicó que de las poco más de cinco mil escuelas de educación básica, alrededor de dos mil 800 ya abrieron sus puertas para iniciar con las clases presenciales.

Pero fue claro que la gran mayoría de estas escuelas están en zonas rurales, principalmente todas las unitarias, esas ya tienen sus salones abiertos.

El resto de las instituciones en zona urbana poco a poco empiezan a ver la posibilidad de abrir sus puertas.

Sobre los maestros que han salido positivo a COVID-19 en este regreso a clases, dijo que ellos tienen contabilizados 26 en la ciudad de Durango y si la cifra no coincide con la de la SSD es porque primero ellos como sector educativo reciben el reporte, y luego es Salud quien verifica el número.

Suman 44 maestros con COVID

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Durango, tienen contabilizados 44 maestros con COVID-19 que laboran en el mismo número de escuelas.

Sergio González Romero, titular de la SSD, comentó que ellos tienen la contabilidad de 26 casos en los municipios laguneros y 18 en la ciudad de Durango.

Suman un total de 44 maestros que han sido detectados con COVID-19, pero aclaró que todos han sido externos, esto significa que ninguno de estos se ha contagiado dentro del salón de clases, todos lo hicieron en otro lugar.

Se ha trabajado por parte de la Secretaría de Salud con todos los maestros que han salido positivos a los que se les ha dado el seguimiento correspondiente.

Sobre los cierres de escuelas, simplemente dijo que ellos no deciden ni sugieren, pero aclaró que no son brotes porque no se contagiaron en la misma escuela.

“En realidad no es la cantidad que esperábamos de contagios en estas dos primeras semanas, es menor”, comentó González.

Estos números dados a conocer por la SSD no coinciden con los 28 que señala la Secretaría de Educación, que es el número de maestros contagiados por COVID-19 en estas dos semanas en las escuelas del municipio de Durango.