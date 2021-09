Hacienda 'disfraza' impuestos en miscelánea fiscal, advierte especialista

Aunque en la miscelánea fiscal se menciona que no se crearán nuevos impuestos y que no se aumentará la carga impositiva para los contribuyentes, existen algunas adecuaciones que pueden resultar en un pago mayor de impuestos, en términos de que se reducen deducciones y se crean nuevas sanciones, mientras que otras se incrementan.

El pasado 8 de septiembre se presentó la iniciativa del paquete económico para 2022, se tiene como fecha límite para su aprobación el 31 de octubre y el 15 de noviembre para el presupuesto de egresos. En materia de indicadores para el año entrante, se espera un tipo de cambio promedio de 20.30, una inflación de 3.4 por ciento y la tasa promedio de cetes que se ubique alrededor de un 5 por ciento.

Librado Octavio García Aymerich, contador público certificado, explicó que, tratándose de las denominadas Deducciones Personales que una persona física puede disminuir a su Declaración Anual, el límite actual es de 163 mil 556 pesos y, adicionalmente, se pueden deducir los donativos y las aportaciones para planes de ahorro, de modo que esta cifra puede duplicarse y llegar a cerca de 340 mil pesos.

Para el 2022, se propone que los donativos y las aportaciones a planes de ahorro se incluyan con las demás Deducciones Personales, por lo que se limitaría el total de estos conceptos a 163 mil 556 pesos. Aquí aumentaría la base del contribuyente y se tendría que erogar un pago adicional cercano a los 50 mil pesos.

Explicó que, por otra parte, se establecen sanciones para ciertas conductas u omisiones de los contribuyentes, por lo que se debe tener cuidado si, de acuerdo con el criterio de la autoridad, realizan operaciones que califique ésta como inexistentes o simuladas, pues la multa es de 55 a 75 por ciento del importe del CFDI que se haya recibido por la operación.

Además, indicó que se crea un denominado régimen de confianza para las personas físicas, ya sean empresarios, profesionistas o arrendadores cuyos ingresos no rebasen los 3.5 millones de pesos al año. Este régimen establece que se va a pagar un porcentaje fijo sobre lo que son las ventas cobradas, viene a sustituir al de incorporación fiscal que ya no estaría vigente para el 2022.

"Habrá que evaluar cada caso en particular para ver si conviene estar en este régimen, donde el cobro del ISR es un porcentaje sobre las ventas, o emigrar al régimen general de las personas físicas", comentó el especialista, "este régimen está establecido nada más para el ISR y no hay un beneficio, un trato más simple para el IVA, donde sí se necesita llevar un registro de las erogaciones".

Consideró que el régimen de confianza sí requiere de apoyo en la Contabilidad, contrario a algunas voces que señalan que no, pues primero viene la contabilidad financiera y luego el cálculo de los impuestos, y se observa que el IVA se seguirá cobrando.

García Aymerich dijo que también se establece un régimen de confianza para las personas morales que tengan ingresos hasta 35 millones de pesos, deberán cumplir algunos supuestos y el impuesto se determinará en base a flujo de efectivo.

En cuanto a la retención de intereses, consideró que es el único beneficio que se vislumbra en este paquete económico, para los ahorradores disminuirá de 0.97 al 0.08 por ciento, de forma importante, lo que va a la par, ya que la inflación real está muy cercana al interés que pagan los bancos, de modo que las retenciones están resultando a favor.

El contador público certificado dijo que regresa el que los contribuyentes puedan dictaminar sus estados financieros en forma optativa, sin importar el nivel de ingresos, y como obligados a dictaminarse, aquellos que obtengan ingresos superiores a mil 637 millones de pesos.

"Podríamos decir que esta reforma, mediante ciertas adecuaciones, viene a traer a muchas personas un mayor pago de impuestos, y que las sanciones se endurecen, se crean unas nuevas, así que hay que estar muy atentos a cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales para no incurrir en sanciones económicas o de tipo penal", dijo.

Paquete quita apoyo a la IP

Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía en el gobierno de Coahuila, dijo que, desde que entró el actual gobierno federal, retiró todos los apoyos para el sector empresarial, por lo que el paquete económico para 2022 no muestra ninguna “sorpresa” en términos de los recortes y la falta de inversión en infraestructura para la atracción de empleo.

“No tiene nada, todo son recortes, ni infraestructura, ni apoyo para empresas, no tiene nada, en ese sentido no vemos al apoyo para la promoción ni la atracción de inversiones tampoco, están recortando presupuestos en todos lados, siguen apoyando los proyectos nada más en el sur, en el norte no vemos apoyo para los proyectos de infraestructura, que es importante para la atracción de inversiones”, expresó.

Son ya tres años de la administración federal del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que se ha mantenido el aumento en programas sociales y la reducción en temas que pudieran impulsar el empleo en el país, por lo que el estado de Coahuila no tenía expectativas positivas en términos del presupuesto para el próximo año.

“Sé que se está discutiendo, se está analizando, habrá que esperar que los senadores y diputados puedan hacer algunos ajustes, que nos ayuden para eso”, comentó, “directamente yo no lo estoy viendo pero sí se espera que nuestros legisladores peleen por Coahuila”.

Los estados de la Alianza Federalista mantienen la coordinación para la promoción de las entidades que ya no se hace a nivel federal debido a la desaparición de ProMéxico.