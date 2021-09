Coahuila cuenta con médicos no objetores al aborto

El secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal dijo que en el estado hay un listado de médicos no objetores de conciencia, es decir, que sí podrán practicar interrupciones voluntarias del embarazo atendiendo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la despenalización del aborto en esta entidad.

El funcionario señaló que la Secretaría de Salud seguirá las indicaciones de la Cámara de Diputados pero también dejó en claro que en Coahuila no se puede obligar a ningún médico a realizar abortos. Esto significa que el personal de salud podrá ejercer la objeción de conciencia por razones de carácter ético, filosófico o religioso.

"Nosotros vamos a seguir las indicaciones que la Cámara nos diga, no es una decisión nuestra, una vez que ellos marquen las pautas pues nosotros lo tendremos que seguir. Lo que sí te digo es que no podemos obligar a ningún médico a hacer abortos, eso va a ser voluntario, yo no puedo obligarlos. Es un tema que no depende de nosotros", expresó Bernal Gómez.

Comentó que hasta ahora no se cuenta con el protocolo para la atención integral a las personas que manifiesten practicarse la interrupción voluntaria del embarazo pues este tendrá que marcarse por la Cámara de Diputados.

Como se recordará, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizaron el aborto en Coahuila, al confirmar que la legislación violenta los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

En este contexto, la colectiva Acompañantes Laguna exigió al Gobierno de Coahuila y en especial al Poder Legislativo que acaten y se apeguen a dicha resolución además de que se realicen todas las acciones pertinentes para garantizar que a partir de ahora, interrumpir de manera libre y voluntaria un embarazo.