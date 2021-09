William Valdés exhibe discriminación del Chef Herrera en MasterChef Celebrity

William Valdés fue el cuarto expulsado de esta semana en MasterChef Celebrity y ahora el actor reveló que el chef Herrera, juez de la competencia gastronómica, tuvo una actitud desagradable con él.

En una entrevista con su excompañera de cocina, la periodista Matilde Obregón y tercera eliminada del programa culinario, Valdés compartió su experiencia en el reality pero también reconoció que su paso por la emisión no fue agradable del todo y en específico, su tensa relación con el chef, pues aseguró que fue discriminado por su nacionalidad.

Y es que William relató que cuando conoció a Herrera, este le respondió de una mala manera.

"Los primeros días de grabaciones todos estábamos afuera y le dije: 'qué cool está tu cámara' y se voltea muy serio y dice: ¿Y tú quién eres? Ah, eres el cubanito. Celebridad en este país tú no eres, este país es de mexicanos".

La tensión entre el juez y el concursante siguió en el programa e incluso Valdés reveló que insultó al Chef pero no salió en la televisión.

"Entonces noté siempre una mala onda del lado de él, de como decía las cosas y no sé si ya lo habían platicado con él de que soy una persona muy explosiva y una vez le dije 'Ch… a tu madre".

William también comentó que fue uno de los participantes que recibió críticas muy duras a comparación de sus compañeros y añadió que las mujeres tienen trato preferencial de parte del juez, sobre todo Bebeshita.

"No concordaban las cosas que me decía a mí y luego trataba a la Bebeshita tan lindo y noté que él con ciertas mujeres tenía cierta inclinación y era más buena onda, aunque los platos no estuvieran cool".

El chef Herrera ha mostrado también esta personalidad agresiva a través de sus redes sociales, pues incluso criticó duramente a un restaurante cuando, sin avisarle, le cobraron un molcajete que le llevaron a la mesa para "botanear". El juez de MasterChef México decidió grabar un video al respecto exhibiendo el abuso hacia el consumidor.