Primaria Gral. Álvaro Obregón de Torreón, sin esperanza de regresar a clases

La escuela primaria Gral. Álvaro Obregón de la colonia Compresora, al poniente de Torreón, está "para llorar". Las lluvias del mes pasado dejaron al plantel sin una de las puertas del portón principal y con bardas delanteras y traseras derribadas, lo que lo ha puesto a merced de los ladrones.

En estos últimos días, los amantes de lo ajeno se han llevado minisplits, computadoras, material didáctico, un tablero de basquetbol, bocinas, grabadoras y cableado eléctrico que mantiene sin energía a la escuela. Cuando le preguntan a los vecinos, nadie ha visto ni oído nada.

"En ese lapso de la lluvia que se caen las bardas pues la escuela queda desprotegida, ahora sí que no sabemos por dónde entraron, se robaron el cableado de toda la escuela, no tenemos nada de luz, han estado, como dicen, con robo hormiga, un día vienen y se llevan unas cosas, otro día vienen y se llevan otras cosas. Lo poquito que queda ya lo resguardamos porque van a venir por ellos y nos van a dejar sin nada", relató Jaime Aguirre Mendoza, subdirector de la primaria. Agregó que legalmente, ya se había acudido a interponer la denuncia correspondiente.

Si bien el Ayuntamiento está colaborando con la reposición de las bardas, los avances son muy lentos.

Hay un letrero que dice "Obra en proceso" pero ayer, los trabajadores se quedaron sin material de construcción. En la escuela, tampoco hay recursos para costear la reparación de la puerta que se estima en unos 6 mil pesos. Hay una matrícula de poco más de 130 estudiantes que en su mayoría provienen de familias de bajos recursos, lo que complica la situación.

TAMBIÉN LEE: La Laguna de Durango suma 26 contagios de COVID-19 tras regreso a clases

Esto porque difícilmente los padres y madres de los menores pueden hacer alguna aportación para la rehabilitación del centro escolar que además tiene problemas con el suministro de agua potable.

SIENTEN CORAJE Y TRISTEZA

Abigail de la Rosa Pérez es la presidenta de la Mesa Directiva de Padres y Madres de familia. Dice que hay frustración, tristeza y coraje pues antes de agosto (cuando cayeron las lluvias) tenían la esperanza de regresar a clases presenciales. "Tristeza por ver a los niños que ya estaban entusiasmados en regresar a la escuela y ver a sus compañeros y maestros y pues saber que no pudieron volver por las condiciones en las que estamos. Tenemos coraje por no poder hacer nada, por no poder tener a una persona que vigile al 100 por ciento la escuela, no se puede porque no podemos pagar", expresó.

Ante esta problemática, docentes y directivos se han organizado para realizar actividades y recaudar fondos. También se pide apoyo a la ciudadanía para poder reparar la puerta del portón y además para reponer todo el equipamiento que ha sido sustraído y que es indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. Las personas interesadas pueden acudir directamente a la escuela o comunicarse al teléfono: 871-121-2444 con el director Jesús Araujo Torres.