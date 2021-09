Recuerdan a 'Fanny' en su cumpleaños 33

Silvia Ortiz y Óscar Sánchez-Viesca recordaron el cumpleaños número 33 de su hija Silvia Stephanie, mejor conocida como "Fanny", quien desapareció el 5 de noviembre de 2004 en Torreón, Coahuila.

La última vez que se le vio fue cuando iba caminando alrededor de las 20:30 horas entre la calle 28 y Matamoros. Vestía playera con el escudo del colegio donde cursaba la preparatoria, pantalonera en color gris y franjas rojas delgadas en los costados y calzaba tenis en color negro.

Llevaba una mochila de peluche en forma de conejo en color rosa. Silvia Stephanie nació un 11 de septiembre de 1988 por lo que el pasado sábado sus seres queridos le dedicaron algunas palabras en redes sociales y compartieron fotografías de cuando era niña así como imágenes de su adolescencia, etapa en la que tenía gusto por la cantante Britney Spears.

"Hoy, mi niña hermosa, cumples 33 años de vida (esperando que estés viva) y si ya no, que la desgraciada y vendida justicia llegue a nosotros. Y estas lacras quienes te llevaron y que tienen nombre y apellido pero que sabrá Dios quiénes los apadrinan, paguen su delito y caiga quien caiga. Solo le pido a Dios que nos siga dando la salud necesaria para seguir buscándote porque faltando nosotros, nadie más te buscará y entonces sí, con todo el dolor de mi corazón, pasarías a ser parte de las miles de personas desaparecidas y una impune estadística más, pero lo más grave: pasarías al olvido. Mi hermosa niña, si no pasa otra cosa, te seguiremos buscando hasta encontrarte. Dios contigo", escribió su padre.

Su madre y presidenta del Grupo VIDA (Víctimas por sus Desaparecidos en Acción), Silvia Ortiz, le deseó feliz cumpleaños donde quiera que esté y compartió un video con lo siguiente: "Hoy es tu cumpleaños, no sabemos dónde estás pero te mandamos todo nuestro amor donde quiera que estés. No sabemos qué hacer. Solo pedirle a Dios que donde quiera que estés, te diga en el oído que te buscamos y te extrañamos. Que no descansaremos hasta encontrarte. Te amamos".

Para proporcionar algún dato sobre el paradero de su hija, sus padres piden comunicarse al teléfono 871-205-4006 o bien, se puede enviar un correo electrónico a: [email protected]