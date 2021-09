Secretaría de Educación en Coahuila reconoce baja en aprendizaje en ciclo pasado

El ciclo escolar pasado (2020-2021) se perdió la mitad del aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes de educación básica en el sistema público de Coahuila, admitió ayer el secretario de Educación, Higinio González Calderón.

"El año pasado fue muy bajo, yo creo que perdimos la mitad de los aprendizajes porque no hubo tiempo de hacer exámenes finales, porque no hubo posibilidad de traer a los niños a la escuela, no pudimos aplicar. Entonces el nivel de apreciación y la calificación que se ofreció en junio y en el mes de julio fue en función de lo que ofreció cada profesor del esfuerzo de sus alumnos", explicó.

González Calderón indicó que las áreas de aprendizaje que se tendrán que reforzar en el presente ciclo escolar 202-2022 son Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación en el estado, informó que ayer lunes 13 de septiembre iniciaron otras 390 escuelas de nivel básico con clases presenciales lo que da un total de 824 instituciones en este periodo lectivo.También se agregan 112 comunidades en donde se presta servicio educativo por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Para el regreso a clases en modo presencial, se consideran filtros de corresponsabilidad en el hogar, en el acceso a las escuelas y en los salones de clases.

Se trata de una medida para reconocer de forma oportuna los síntomas de enfermedades respiratorias entre los miembros de la comunidad escolar de ahí que es importante la participación activa de docentes, directivos y padres, madres de familia y tutores.

Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial, usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca, mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos y suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar son otras de las disposiciones.

Poca comunicación con alumnos

Evaluación.

*En el ciclo escolar pasado hubo alumnos de nivel básico con quienes se tuvo comunicación intermitente e inexistente.

*El secretario de Educación, Higinio González Calderón, indicó que una vez que todas las escuelas se incorporen a las clases presenciales se tendrá registro de cuántos estudiantes siguen en dicha condición.

*Ayer se anunciaron otras 390 escuelas de nivel básico que comenzaron con las clases presenciales en el estado de Coahuila.