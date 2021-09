Autoridades se reúnen en Lerdo con transportistas, pero sin resultados

Transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) y autoridades de Lerdo se reunieron este lunes en el lobby del teatro Hermila Galindo para dar continuidad a los acuerdos por los cuales accedieron el pasado 8 de septiembre a retirar el bloqueo en las principales vialidades. La reunión no aportó nada nuevo o concluyente.

De inicio en la reunión no se contó con todas las áreas competentes pues para en la misma aunque participaron los funcionarios titulares de la Secretaría Técnica, Seguridad Pública, Dirección Jurídica y Atención Ciudadana no estaba contemplada la participación de la Comisión de Vialidad ni la Dirección de Tránsito siendo un asunto que atañe a ambas porque la queja de los choferes es contra actos de corrupción o abuso que han cometido los tránsitos municipales con apoyo de los policías. “Me enteré de casualidad y por eso fue pero nadie del Municipio me invitó”, dijo el regidor Ángel Luna, presidente de la Comisión de Vialidad.

Por parte de los transportistas estuvo una comisión de choferes, entre ellos el que fue esposado y golpeado por elementos de la Policía y de Tránsito.También hubo representación estatal y local de AMOTAC.

En dicha reunión se pidió analizar peticiones de los transportistas, modificaciones al reglamento de Tránsito, específicamente de los horarios de entrada y salida de las pesadas unidades así como de carga y descarga. No concluyeron nada en este rubro.

Los transportistas también habían solicitado previamente al Ayuntamiento la justificación legal del por qué los tránsitos se ocupan de una vía federal como el periférico (ya que dicen los elementos aprovechan para pararlos y pedirles “mordidas” o “cuotas” que fomentan la corrupción en la corporación) y ante ello el Ayuntamiento había expuesto que existe un documento del Mando Especial donde se otorgaba la facultad de la vigilancia de esta vía federal a los tránsitos, razón por la cual los transportistas querían ver el documento en mención.

Las autoridades municipales no solo no se prepararon para esta reunión con el documento sino además dieron largas a los transportistas pues la Dirección Jurídica del Ayuntamiento les pidió innecesariamente que hicieran por escrito la solicitud, alargando mas el proceso cuando las autoridades pueden mostrar dicho documento sin problema y sin tantos procedimientos burocráticos.

“El acuerdo que habían hecho con el alcalde es que se iba a entregar en esta reunión dicho documento pero ahora la Dirección Jurídica pidió que se solicitará este documento por escrito”, dijo el regidor Ángel Luna.

El regidor también informó que los elementos que actuaron indebidamente contra el chofer fueron suspendidos como una medida cautelar pero no han sido dados de baja porque están todavía sujetos a un proceso de investigación de la Contraloría: “Durante el tiempo que dure el procedimiento de investigación y que si no son sancionados se les tiene que reintegrar el sueldo que no percibieron y si resultan ser responsables aplicarán las sanciones y no solo la destitución sino que también es posible que haya una inhabilitación”, dijo Luna. No obstante, según los transportistas existen videos que prueban las agresiones, razón por la cual no se explican por qué tardan tanto las autoridades en determinar la responsabilidad de los malos elementos.