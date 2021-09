Postura de módulo San Jacinto se mantiene firme sobre Agua Saludable

La Directiva del Módulo de Riego San Jacinto participará este martes en una mesa de diálogo con autoridades de Conagua. Hasta este lunes su postura era renuente a la donación de agua de lo que corresponde a sus derechos para el proyecto de Agua Saludable.

Margarito Favela, tesorero del Módulo de Riego 03 San Jacinto-Jerusalem, dijo que escucharán lo que tengan que decir las autoridades federales esperando que ellos entiendan la preocupación de los usuarios de este módulo.

La reunión iniciará este martes a partir de las 11 de la mañana.

“Si no nos regresan los 18 millones de metros cúbicos nosotros no estaremos de acuerdo. De hecho no queremos que nos den nada. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en que nos quiten un 10% de agua”,, dijo ayer Favela.

Recordó que el proyecto incluye realizar la potabilizadora ahí en San Jacinto: “Lo que queremos es que el punto de extracción lo cambien estamos pugnando porque lo cambien de ahí”, declaró.

Informó que también buscan que Conagua regrese 2 mil 400 millones de metros cúbicos de Graseros y Loma Verde “porque nos incrementaron un canal: De 7 canales ahora tenemos 8 porque nos ingresaron el canal de Graseros pero sin su gasto de agua es decir sin su volumen”, dijo.

Ellos buscan seguir contando con esta agua para no verse afectados y poder seguir sembrando cultivos de temporal.

El Ayuntamiento de Lerdo también ha solicitado al Gobierno federal que se formalice la tecnificación del riego parcelario de 6,371 hectáreas en solidaridad con 1,545 usuarios del Módulo de Riego 03, San Jacinto, de Lerdo.

También solicita el revestimiento de 60 km de canales de riesgos principales y secundarios del mismo módulo.