Coldplay y BTS se unen en My Universe

A través de una publicación en Twitter, ambas agrupaciones han lanzado el anuncio de que "My Universe" estará disponible a partir del 24 de septiembre, lo que ha generado gran emoción por saber cómo será la música que une a ambas órbitas musicales.

El anuncio ha enloquecido a los fans de los surcoreanos, que afirman, "La colaboración del siglo está a punto de llegar", pues ambas agrupaciones se caracterizan por la particularidad con la que crean música y la lealtad que su público les ha profesado, por la calidad de su obra.

