Riquelme y Zermeño critican reducciones de presupuesto desde Gobierno Federal

Autoridades de Coahuila y Torreón mantienen posturas en contra de las reducciones presupuestales que se anunciaron desde la federación para 2022, este lunes el gobernador Miguel Riquelme volvió a lamentar desde Torreón que se deje fuera a la entidad de inversiones clave en infraestructura, mejoramiento de la seguridad pública y otros proyectos de obra que significarían una mejora a la vida social y económica.

Fue al terminar la reunión semanal del Subcomité de Salud en la Laguna de hoy lunes que Riquelme Solís se refirió a la situación económica de la entidad y la falta de apoyo federal, de lo cual señaló que “nuestra entidad siempre será respetuosa de la investidura presidencial, lo he dicho, pero no por eso dejaré de reclamar lo que a Coahuila le toca a le corresponde, de todos modos no hace caso, hemos salido adelante con mucha disciplina financiera, viendo los proyectos de interés prioritarios para Coahuila y vamos a dar una muestra grande de lo que somos aquí en Coahuila, proyectos que no van a ser financiados por la federación, sino por asociación pública-privada… Hay unidad con los empresarios, que es lo importantes, hay unidad con los sectores laborales, hay empleo, hay generación de riqueza, hay inversión extranjera directa, hay indicadores favorables, no los invento yo, esos indicadores ya rebasaron toda la expectativa”, señaló Riquelme Solís.

El gobernador además proyectó ante medios de comunicación una gráfica respecto a la generación de empleo en este año en Coahuila, misma en la que destacó la recuperación de 36 mil 119 empleos, de los cuales 7 mil 832 corresponden solamente al pasado mes de agosto.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, recordó que “la mayor parte” de la inversión que se ha tenido que realizar en el rubro de recursos públicos ha estado a cargo del propio Municipio de Torreón, esto con reducciones en el presupuesto del Fortaseg y posteriormente con su desaparición.

“Ya venía la amenaza de suprimir este ramo para seguridad público a nivel federal, todos los municipios que recibían este recurso dejamos de recibirlo… Podíamos haber hecho más, podíamos haber adquirido más equipo, yo ofrecí todavía 15 o 17 patrullas más”.