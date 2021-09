Compañía Fox compra portal sobre celebridades de Hollywood TMZ; operación se cerró en unos 50 mdd

La compañía de noticias estadounidense Fox compró la plataforma sensacionalista sobre celebridades de Hollywood TMZ en un intento por expandir su negocio en medios digitales, confirmó la propia empresa este lunes.

A pesar de que el precio de la venta no se hizo público, fuentes familiarizadas con la transacción aseguraron a medios especializados que la operación se cerró en unos 50 millones de dólares.

Así, Fox Corp. adquirió el medio TMZ de su anterior propietario, la unidad WarnerMedia de la compañía de telecomunicaciones AT&T.

Este pacto hará que el tabloide, especializado en las celebridades de Hollywood y del mundo del espectáculo en general, opere bajo el paraguas de la red de transmisión Fox.

Además de sus sitios web, incluyendo páginas como TooFab.com, TMZ también tiene un programa de televisión desde 2007 en el que cuenta los chismes que son publicados en su medio de comunicación.

Precisamente, Fox fue el socio de lanzamiento de ese programa y sigue transmitiéndolo en la actualidad.

Harvey Levin, fundador, presidente y editor gerente de TMZ, seguirá dirigiendo las operaciones diarias del tabloide y deberá reportar a Rob Wade, presidente de entretenimiento alternativo de Fox Entertainment.

El ejecutivo firmó además un acuerdo de varios años con Fox como parte de la venta, de acuerdo al medio especializado The Hollywood Reporter.

Levin fundó TMZ en 2005 y continúa sirviendo como su editor gerente, dando primicias, información de última hora y rumores de Hollywood.

La compañía ganó notoriedad en el sector por sus primicias, que incluyeron ser el primer medio de comunicación en informar sobre las muertes de Michael Jackson y Prince, entre otros.

Bajo la propiedad de Fox, TMZ, que creó una nueva forma de periodismo sensacionalista para la era digital, será propiedad de Rupert Murdoch, quien redefinió el género a través de su propiedad de periódicos como The New York Post, The Sun del Reino Unido y el The Daily Telegraph de Australia.