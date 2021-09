Sergio Guzmán y Adriana Jiménez, entre los 10 mejores en Serie Mundial de Clavados de Altura en Downpatrick Head

Los mexicanos Sergio Guzmán y Adriana Jiménez concluyeron en el noveno y décimo lugar, respectivamente, mientras que el francés Gary Hunt y la australiana Rhiannan Iffland siguen imparables, al disputarse la cuarta parada de la Serie Mundial de Clavados de Altura en Downpatrick Head, Irlanda.

Los dos campeones de la Serie Mundial volvieron a ser magistrales en un fin de semana en el que se repartieron 23 dieces en Downpatrick Head.

Guzmán estaba en el sitio 11 después de dos apariciones con 121.10 puntos y mejoró posiciones en las siguientes para alcanzar 342.95, mientras que Jiménez se quedó con 110 al participar solamente en dos rondas. Ambos participaron con wild card otorgado por los organizadores.

La tetracampeona Iffland, quien perseguía su undécima victoria consecutiva en la Serie Mundial, era intocable una vez más. Comenzando la tercera ronda en tercera posición, la australiana se fue a la cima con un sensacional 'salto perfecto', obteniendo cinco calificaciones de10 por parte de los jueces y se convirtió en la primera mujer en lograr esta hazaña, también superó su récord anterior para la puntuación más alta en una sola inmersión.

Junto a Iffland en el podio estuvieron la canadiense Jessica Macaulay, segundo lugar y la también australiana comodín Xantheia Pennisi, que hizo la mejor exhibición de su carrera para estar entre los tres primeros por primera vez.

En la competencia masculina, Hunt obtuvo la victoria número 41 de su carrera, pero eso ni siquiera comienza a contar la historia. Después de haber ganado tres 10 en la segunda ronda del sábado, el francés observó cómo sus rivales aumentaban la presión con una serie de clavados de alta puntuación en la tercera y cuarta ronda.

El rumano Constantin Popovici comenzó el exceso de 10 al ganar cuatro de ellos para su tercera ronda en picado. En la ronda final, el inglés Aidan Heslop tomó dos, el italiano Alessandro De Rose obtuvo tres, mientras que el comodín español Carlos Gimeno cautivó a la multitud con un primer salto perfecto, convirtiéndose en el tercer hombre en recibir cinco 10's de los jueces.

Hunt logró contener este desafío merodeador del grupo perseguidor para volver a subir a la cima del podio. Popovici ocupó el segundo lugar, mientras que De Rose se ubicó entre los tres primeros por primera vez desde 2017.

En un fin de semana que pasará a la historia de los clavados en acantilados, se repartieron un récord de 23 notas altas, se registraron dos inmersiones perfectas en una sola parada por primera vez, y Gimeno se convirtió en el primer buceador en realizar una inmersión en parada de manos directamente desde las rocas durante la primera ronda.

Los mejores clavadistas del planeta regresarán a Europa donde continuarán su lucha por el trofeo King Kahekili en la primera parada de una doble cartelera en Puglia, Italia.

Por otra parte, el mexicano Jonathan Paredes informó en sus redes sociales que dio por terminada si temporada 2021.

"Un año que comenzó de una manera muy complicada y continuó así hasta que una lesión me ha hecho tomar esta decisión. Desgarre en el aductor izquierdo y en la inserción del aductor, una lesión que no es muy grave, pero que me obliga a recuperarme de cara a la Copa Del Mundo en diciembre de este año. Me prometo volver más fuerte que nunca y mostrar una mejor versión de mi. Estaré apoyando a mis compañeras y compañeros que estarán compitiendo este fin de semana en Irlanda".