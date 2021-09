Padres de 'Fanny' la recuerdan en su cumpleaños 33

Silvia Ortiz y Óscar Sánchez-Viesca recordaron el cumpleaños número 33 de su hija Silvia Stephanie mejor conocida como "Fanny" y que desapareció el 5 de noviembre de 2004 en Torreón, Coahuila.

'Fanny' desapareció el 5 de noviembre de 2004 en Torreón, Coahuila.

ANTECEDENTE

La última vez que se le vio fue cuando iba caminando alrededor de las 20:30 horas entre la calle 28 y Matamoros. Vestía playera con el escudo del colegio donde cursaba la preparatoria, pantalonera en color gris y franjas rojas delgadas en los costados y calzaba tenis en color negro.

Llevaba una mochila de peluche en forma de conejo en color rosa y al momento de su desaparición, se reportó con tez blanca, ojos cafés, cejas pobladas, cabello castaño claro, complexión delgada y con una estatura de 1.65 metros.

Silvia Stephanie nació un 11 de septiembre de 1988 y el pasado sábado sus seres queridos le dedicaron algunas palabras en redes sociales y compartieron fotografías de cuando era niña así como imágenes de su adolescencia, etapa en la que tenía gusto por la cantante Britney Spears.

33 AÑOS

"Hoy mi niña hermosa cumples 33 años de vida (esperando que estés viva) y si ya no, que la desgraciada y vendida justicia llegué a nosotros. Y estas lacras quienes te llevaron y que tienen nombre y apellido pero que sabrá Dios quiénes los apadrinan, paguen su delito y caiga quien caiga. Solo le pido a Dios que nos siga dando la salud necesaria para seguir buscándote porque faltando nosotros, nadie más te buscará y entonces sí con todo el dolor de mi corazón pasarías a ser parte de las miles de personas desaparecidas y una impune estadística más, pero lo más grave, pasarías al olvido. Mi hermosa nina, sino pasa otra cosa, te seguiremos buscando hasta encontrarte. Dios contigo", escribió su padre.

Su madre y presidenta del Grupo VIDA (Víctimas por sus Desaparecidos en Acción), Silvia Ortiz, le deseó feliz cumpleaños donde quiera que esté y compartió un vídeo con lo siguiente:

"Hoy es tu cumpleaños, no sabemos dónde estás pero te mandamos todo nuestro amor donde quiera que estés. No sabemos qué hacer. Solo pedirle a Dios que donde quiera que estés, te diga en el oído que te buscamos y te extrañamos. Que no descansaremos hasta encontrarte. Te amamos".

Expresó que su dolor no ha disminuido pero que ahora la búsqueda de su hija la realiza acompañada de otras personas que como ella quieren de regreso a sus familiares desparecidos.

"Mi reina amada, no sabes cuánto te extrañamos y sufrimos tu ausencia. Ya la familia creció y no estás, cómo duele ver la silla vacía en cada comida y más hoy que deberíamos te traer un pastel y festejar. Mis rodillas me duelen de caminar y tu papi aún no domina la ira, tus hermanos lloran en silencio...pero no pararemos. Dios, si ella ya está contigo, ten piedad y llévanos al lugar donde está para ponerla en tu nombre en un campo santo. Señor, escucha nuestra suplica hemos confiado en ti, y esperamos con fe tu respuesta. Abrázala Señor, tú te llevaste a tu hijo amado y lo tienes a tu lado. Ten piedad y ayúdanos a encontrarla.."

El video culmina con la frase: Feliz cumpleaños donde quiera que te encuentres y se acompaña con la proyección que hizo la organización estadounidense Missing Angels de la posible apariencia de Fanny en la actualidad.

16 AÑOS DE BÚSQUEDA

Desde hace más de 16 años, su familia la ha buscado incansablemente por diversos estados de la República Mexicana como Reynosa, Tamaulipas y de otros países como Estados Unidos. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene alguna pista sobre su paradero.

Aunque se han abierto varias líneas de investigación en torno a uno de los casos más emblemáticos de desaparición en La Laguna y en la zona norte del país, lo cierto es que hasta ahora, la familia de “Fanny” continúa exigiendo verdad y justicia al estado y la Federación.

Para proporcionar algún dato sobre el paradero de su hija, sus padres piden comunicarse al teléfono 8712-05-40-06 o bien, se puede enviar un correo electrónico a:

[email protected]