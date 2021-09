'Fracaso' de Shakira al hacer hot cakes la vuelve viral en la red

Con cerca de 11 millones de reproducciones en Instagram, Shakira se convirtió en tendencia de Internet con su 'fallido' intento de cocinar hot cakes junto a sus hijos.

Con el tema de 'Misión Imposible' de fondo, Shakira realizó algunos intentos, derramando harina en el sartén y sobre su estufa, y consiguiendo una figura 'imperfecta' del tradicional dulce desayuno.

"La aventura de los hot cakes de hoy", compartió en el video en la sección de Reels.

"Al ver que a Shakira no le quedan bonitos los hot cakes, ya no me siento tan mal", escribió una fan.

La colombiana generó empatía entre sus millones de seguidores, pues no será la mejor cocinera, pero es una de las artistas más exitosas a nivel mundial originaria de Latinoamérica.