'Es una tontería', dice Zermeño sobre propuestas para retirar estatuas de Cristóbal Colón en México

El alcalde de Torreón calificó como una “tontería” el esfuerzo que se impulsa desde el Gobierno Federal y grupos afines a la Cuarta Transformación para retirar estatuas de Cristóbal Colón en el país, comenzando por la que se encuentra en la Ciudad de México y que sea reemplazada con un monumento que destaque la identidad indígena.

Señaló que pese a los esfuerzos del oficialismo por modificar la visión de la historia nacional, “no se puede estar haciendo la historia a contentillo”, además mostró su rechazo nuevamente con la posición que ha adoptado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en términos de abordaje de la historia.

“Es una tontería, no se puede estar haciendo la historia a contentillo, yo no estoy de acuerdo con la posición histórica que ha asumido el presidente de la república, o sea, la mexicanidad es la fusión de varias razas, entre otras por supuesto la española y todas las razas indígenas que conforman lo que hoy somos los mexicanos, no somos aztecas, no somos chichimecas, no somos mayas, somos la fusión de todas estas culturas indígenas que había con la cultura española, de ahí heredamos muchas cosas, la sangre, la lengua, la fusión de razas, muchas cosas”.

TAMBIÉN LEE: Las mujeres indígenas necesitan muchos monumentos: Pedro Reyes, escultor de Tlali

Zermeño dijo que, como en casi todos los procesos de encuentros de culturas en la historia, se tuvieron evidentes abusos de parte de los españoles hacia los pueblos indígenas, aunque también criticó que intencionalmente se deje fuera de discusión factores como la esclavitud y la opresión que pueblos como el mexica ejercían sobre otros como los tlaxcaltecas.

“Por supuesto que hubo abusos, como siempre, si queremos juzgar la historia con la visión del Siglo XXI a lo que sucedía en aquellos años, pues estamos mal, en aquellos años existía la esclavitud no solamente de España, existía la esclavitud en todos los países, muy mal, pero era la manera en la que actuaban los pueblos en la antigüedad”.

VER MÁS: AMLO celebra sustitución de estatua de Cristóbal Colón en la CDMX

Dijo que por el momento en el Municipio de Torreón no se han recibido solicitudes formales para retirar la estatua de Cristóbal Colón, pero en caso de que ello ocurra simplemente no las “acataría”.