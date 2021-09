'Mi niña, te prometo que no descansaré hasta encontrarte', asegura madre de Adela Yazmín

Hace 16 años que María Cristina espera a su hija para comer juntas. "Dios mío, apiádate de mí, dame una señal de mi niña", escribió la mujer en una carta de cumpleaños que le hizo el 29 de mayo de este año a Adela Yazmín Solís Castañeda, desaparecida en Torreón el 2 de junio de 2005.

Los hechos ocurrieron cuatro días después de su fiesta de 15 años y en ese entonces, la familia tenía su domicilio en la colonia Aquiles Serdán.

La última vez que vieron a Adela fue alrededor de las 14:30 horas, en las inmediaciones de un conocido centro comercial y al momento de su desaparición se reportó con complexión delgada, estatura de 1.65 metros, tez morena clara, ojos cafés oscuros y cabello lacio y negro.

"Ya se iba a recibir de la secundaria, tuvo sus clases en la mañana, salió de la escuela federal No. 1 a las 2 de la tarde, iba con unas amiguitas pero ellas siguieron su rumbo y por el centro comercial ella se quedó ahí porque todavía no llegaba su camión. Ese día yo descansé y la esperaba para comer juntas y nunca llegó", relató su madre.

Desde hace más de una década y en cada cumpleaños, María Cristina plasma en un papel todo el amor que siente por su hija pero también expresa lo doloroso y triste que ha sido vivir con su ausencia.

"Mi niña, te prometo que no descansaré hasta encontrarte. Seguiré en la lucha. Y tú, mi niña, no tengas miedo, Dios está contigo donde quiera que estés. Te mando muchos abrazos, tengo la esperanza de que todas las cartas que te hago cada año en tu cumpleaños lleguen a ti. No olvides que te amo", son algunas de las líneas que la señora redactó en el cumpleaños número 31 de Adela.

LOS AÑOS PASAN Y NO HAY PISTAS

La afligida madre dice que lleva una angustia terrible a cuestas, además de preguntas que hasta ahora no tienen respuesta: ¿Dónde estará?, ¿qué le estará pasando?, ¿quién se la llevó?, ¿ya comería?, ¿estará enferma?, ¿está viva?

"Ha sido muy desgastante, estoy desesperada, ya no sé qué hacer, tengo tiempo de que estoy más estresada, mi cabeza, mi cerebro, toda la noche de estar piense y piense dónde estará. Los años pasan y pasan y yo no tengo una pista de ella, a veces pienso que ya me voy a morir", expresó, y segundos después rompió en llanto.

De Adela, conserva la ropa, sus aretes, su vestido de XV años, su álbum, su medalla, su traje de danza folclórica y algunos regalos que no alcanzó a abrir. Hoy, la recuerda como una niña estudiosa, social, cariñosa y con deseos de casarse y formar una familia.

En todos estos años, María Cristina narra que las autoridades no le han presentado algún avance en el caso de su hija y que ante la indolencia de estas, ha tenido que actuar por cuenta propia.

Actualmente, forma parte del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) de Torreón por lo que sigue en la búsqueda de verdad y justicia.

María Cristina pide a la ciudadanía que tenga información sobre el paradero de su hija que se comuniquen de manera anónima al sistema de emergencias 911 o bien, en la página de Facebook: Grupo Vida Unido. El teléfono de la asociación civil que se articuló en 2013 es el 871-205-4006.

Desaparecidos

Cifras. *En Coahuila, se tiene un registro histórico de 4,045 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). *De dicha cifra, 3,021 personas están reportadas como desaparecidas, 404 personas están como no localizadas, 202 son personas localizadas sin vida y 418 personas localizadas con vida.