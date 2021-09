'Aplazamiento de Carta Porte es un respiro', señala la Canacintra en Torreón

Será un "respiro" para los industriales que se haya pospuesto la implementación de la ley en relación con el complemento Carta Porte, que entraría en vigor el próximo 1 de octubre y se modificó al 1 de enero de 2022.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que esta Carta Porte es el documento donde se explica el contenido que se traslada en un vehículo de transporte; anteriormente se hacía la carta a detalle, pero ahora debe ser como una factura, timbrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Iba desde cuestiones de camionetas y repartos locales, por ejemplo, si yo tengo dos plantas y voy a mandar de una a otra, no se usaba la carta porte, pero ahora sí se exige, entonces lo estaban complicando, otra cosa es que, si estamos en el norte y quiero mandar al sur, las líneas normalmente no van todo el trayecto, mandas a la Ciudad de México y de ahí se manda al sur", comentó.

En este sentido, explicó que, al sumar la Ley de la Subcontratación a la Ley de Carta Porte, sería prácticamente imposible en octubre enviar mercancías, ya que, por un lado, no se deben subcontratar servicios de su mismo objeto social, entonces un transportista no podría subcontratar a otro en la Ciudad México para llegar al sur, de modo que no se podría lograr el traslado.

"Toda esa ley se empezó a entretejer, junto con las otras leyes, y se estaba poniendo muy complicado, afortunadamente, esta ley se pasó del 1 de octubre al 1 de enero, porque el tema que tenemos que resolver es cómo le vamos a hacer si la Ley del Repse no nos permite que un transportista subcontrate a otro, cómo le vamos a hacer si no tenemos las líneas para mandar de norte a sur o viceversa, es la parte que tenemos que cubrir", indicó González Silva; "a nosotros esto nos da un respiro".

La Canacintra trabajará con los legisladores federales de Coahuila para buscar la manera de que no se aplique esta nueva disposición, dadas las complicaciones que acarrearía para el sector empresarial.

En términos de la Ley de Subcontratación, el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó en septiembre alrededor de 60 mil registros de empresas que concluyeron el trámite, mismo que sigue para otras 20 mil que lo iniciaron en los últimos días. Se indicó que el Repse es permanente, por lo que se concluirán los trámites en proceso y toda nueva empresa que desee sumarse puede hacer el trámite.