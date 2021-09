Con intensidad, Santos Laguna buscará la victoria en la semifinal de la Leagues Cup

Carlos Orrantia está consciente que mañana no tendrán un rival a modo, en la semifinal de la Leagues Cup, por lo que tendrán que emplearse a fondo si es que quieren disputar la final del torneo internacional.

"Seattle es un equipo que juega bien al futbol, por ello fue la base del equipo de la MLS en el Juego de Estrellas, eso nos habla de que sus jugadores están teniendo un muy buen campeonato, están en un muy buen momento y no se espera menos de una escuadra que llega a la semifinal, pero estamos concentrados en lo nuestro, haciendo lo que nos pide Guillermo; con nuestro futbol e intensidad buscaremos el resultado", comentó.

Carlos Emilio por otro lado, sabe de la importancia que representa para la institución albiverde el pelear por un certamen internacional, por lo que harán todo lo posible por conseguir el título en disputa.

"Sabemos lo que representa para el club el encarar un torneo internacional, la oportunidad de ganar un trofeo, pero como siempre lo hemos hecho, vamos paso a paso", dijo el lateral por derecha de los Guerreros.

Con la incorporación de elementos sudamericanos como el ecuatoriano Félix Torres, el chileno Diego Valdés y el uruguayo Fernando Gorriarán, quienes ya reportaron al campamento albiverde tras las eliminatorias mundialistas, espera conformar un cuadro muy competitivo.

"Recién llegamos, estamos enfocados en la regeneración, porque ayer fue día de viaje y algunos compañeros están poniéndose a ritmo para lo que nos pida el profesor Guillermo Almada el día martes" señaló Orrantia.

En el aspecto individual, el futbolista de 30 años de edad aseguró que los Guerreros se encuentran en un alto nivel de competencia. En lo personal, ha disputado más de 600 minutos de juego en el Apertura 2021 de la Liga MX.

"Me he sentido bien. No muy conforme con los resultados que se han dado, pero sí con lo que hemos entregado como equipo, como jugadores, todos como un grupo, porque hemos tenido bajas y eso habla de que el plantel siempre está en un alto nivel competitivo", cerró el "Charal"..