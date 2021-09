La deuda estatal de Durango es de 10 mil 500 mdp

La deuda que tiene Durango en la actualidad es superior a los 10 mil millones de pesos y se aspira a cerrar el sexenio con un endeudamiento de ocho mil millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Jesús Arturo Díaz Medina.

Al hablar sobre el crédito que se autorizó recientemente, refirió que aún se tiene un margen de mil 500 millones de pesos, y de cualquier forma, se pidió la autorización del Congreso para un nuevo crédito por solo 980 millones de pesos.

Asimismo, aseguró que no es seguro que este crédito se utilice ya que una vez que se conoció el primer borrador del Presupuesto de Egresos de la Federación, se hará un análisis de las cifras, "igual vienen rubros que no hemos esperado y no se utiliza, es para tener una línea de crédito que pueda aliviar contingencias que no vengan contenidas".

"La deuda de Durango es exactamente la misma, nosotros recibimos cerca de 10 mil 500 millones de pesos entre la deuda de largo plazo y los proyectos de infraestructura carretera, PIPS, que se contrataron con anterioridad y a la fecha habremos amortizado al final de la Administración cerca de dos mil millones de pesos, o sea, estaríamos en unos ocho mil millones de pesos ya considerando estos dos rubros", explicó.

Refirió que adicionalmente se han contratado las líneas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEB), y aún se tiene un balance positivo.

Sobre las aportaciones a los municipios, aseguró que se ha cumplido a tiempo con las obligaciones.

"Los hemos estado pagando dentro del plazo que establece la ley que son los cinco días al mes y en los meses anteriores hemos reconocido que hemos tenido algunos desfases de dos o tres días, hoy en día tenemos esa deuda cubierta y esperamos seguirla cubriendo este mes de septiembre".

"Son aportaciones mensuales a los municipios de alrededor de 185 millones de pesos, es una cuenta revolvente que se tiene que estar cubriendo cada mes".

Por lo que consideró como una percepción imprecisa que se hagan señalamientos de presuntos retrasos.