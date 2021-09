Wonder Woman, la reina de DC Comics

El Universo de DC cuenta con cientos de personajes que han destacado durante décadas. Héroes y villanos han protagonizado aventuras que han transcendido primero en los cómics y luego en el cine, además de la TV o las plataformas.

En esta ocasión, vamos a hablar de los personajes femeninos que en los últimos años han tomado mayor fuerza, como Wonder Woman y Harley Quinn gracias a sus participaciones en las diversas películas de DC Comics.

Los expertos laguneros en comics; Eduardo del Callejo, Kike Galván, Emmanuel Azuara y Florencio Zavala de la tienda Kingdom Comics revelaron a esta casa editora su top cinco de heroínas o villanas de este universo. Ellos, a excepción de Del Callejo, coincidieron en que la mera mera siempre será Wonder Woman.

La Mujer Maravilla fue esculpida con la arcilla mágica de la isla de Themyscira. Los dioses del Olimpo le dieron vida Ella es embajadora de la paz y la justicia en el mundo moderno, pero con frecuencia tiene que poner en uso suj entrenamiento de guerrera.

El personaje apareció por primera vez en la revista de historietas All Star Comics 8 (de diciembre de 1941) y con su alter-ego (Diana Prince) en el Sensation Comics número uno (de enero de 1942).

De los comics; la heroína pasó a las caricaturas, luego a tener su propia serie estelarizada por Lynda Carter y más tarde irrumpió en el cine en la piel de Gal Gadot. A ambas actrices les quedó como anillo al dedo la caracterización.

El ilustrador local y también diseñador, Kike coincide con Florencio de la tienda Kingdom Come, que Batgirl, en su alter ego de Barbara Gordon es también una de las super heroínas claves de DC, tan es así que ya se está rodando su primera película y es Leslie Grace la actriz que se pondrá el traje.

Cuando Batman y Robin aparecieron por primera vez en Ciudad Gótica, la joven Barbara soñaba con combatir el crimen junto a ellos. Al terminar la preparatoria, la hija del Comisionado Gordon se volvió Batgirl.

En sus Top 5, Galván y Zavala mencionaron a Hawgirl en el alter ego de (Shiera Sanders), quien fue creada por el escritor Gardner Fox y el artista Dennis Neville y apareció por primera vez en Flash Comics número uno (enero de 1940).

Chica Halcón ha sido adaptada en varios medios, incluyendo películas de animación directas en video, videojuegos y series de televisión animadas y de acción en vivo, presentando como personaje principal o recurrente en los programas Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Ilimitada, The Flash, Arrow, Young Justice, DC Super Hero Girls y DC's Legends of Tomorrow.

"Quienes sabemos de comics ubicamos muy bien a Shiera, pero considero que el personaje trascendió hasta que se le vio en las series animadas como la Liga de la Justicia Ilimitada", comentó Galván.

Otro de los personajes femeninos que ha logrado un reconocimiento más amplio en la última década es Black Canary en el alter ego de Dinah Lance. Lo incluyó Florencio en su Top 5 y para Eduardo es mucho mejor en relación a Wonder Woman.

Dinah Lance combate el crimen bajo el nombre de Canario Negro, tal y como lo hacía su madre Dinah Drake. Es experta en diversas artes marciales Su poder especial es el "Grito del canario", un sonido agudo capaz de romper objetos y desorientar a quien lo escuche.

Florencio Zavala mencionó también a Catwoman, el amor imposible de Batman, cuyo idilio, dio como resultado en la Tierra el nacimiento de Helena Wayne Kyle, mejor conocida como The Huntress.

Para Galván, otro personaje relevante dentro de Universo DC es Donna Troy. Ella es la Wonder Girl original y luego adopta temporalmente otra identidad, Troia. Creada por Bob Haney y Bruno Premiani, apareció por primera vez en The Brave and the Bold número 60 (julio de 1965).