MTV Video Music Awards 2021: Así se vive la alfombra roja

Uno de los momento más esperados de los premios es su alfombra roja, en la cual las celebridades aprovechan para mostrar sus mejores "looks", en especial en esta premiación que a diferencia de los Grammy, los famosos se pueden tomar la libertad de experimentar más con sus prendas.

En el show de la alfombra roja Tinashe y Shawn Mendes ya se hicieron presentes, así como el rapero Lil Nas X, quien hizo un claro homenaje a la rapera ícono de los años noventa Lil Kim.

lil’ kim at the 1999 mtv vmas. pic.twitter.com/Y3nMcbIg1W

I mean...LOOK AT THE MATERIAL!!!! @lilnasx has arrived to the 2021 #VMAs pic.twitter.com/RDLKfHjtQo