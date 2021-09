Baby..., es lo nuevo de María Isabel

La artista dominicana-estadounidense María Isabel recién volvió para anunciar su nuevo EP y compartir el sencillo principal del proyecto: Baby...

El nuevo proyecto, I hope You're Very Unhappy Without Me, ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

El sencillo llega después de No soy para ti y del lanzamiento de dos temas a principios de este año Buy Your Own Flowers y Love Song, este último interpretado por María en una sesión de Colors en colaboración con Burberry.

Baby... se basa en el modelo que María estableció con No soy para ti, fusionando el R&B tradicional con el que creció con el “dembow” y el reguetón de su herencia dominicana.

Además, María emprenderá una gira por Estados Unidos y Canadá con motivo de su nuevo EP, que incluirá presentaciones en Baby’s All Right en su ciudad natal Brooklyn, así como shows en Los Ángeles, Washington y Toronto.