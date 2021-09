Shang-Chi de Marvel continúa dominando la taquilla

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” se mantuvo en la cima de la taquilla, y recaudó 35.8 millones de dólares en ventas de entradas en Norteamérica en su segundo fin de semana en las salas de cine, según las estimaciones del estudio difundidas el domingo.

Ese total fue suficiente para conseguir la mejor recaudación en el segundo fin de semana de cualquier película durante la pandemia, superando a la anterior película de Marvel, “Black Widow”. Este año, relativamente pocas películas han logrado mantener su popularidad en los cines, ya sea porque se han transmitido simultáneamente en casa o porque la atención de los espectadores se desvanece. “Shang-Chi” se proyecta exclusivamente en los cines, y su caída en la segunda semana, un 53 %, fue relativamente modesta. En dos semanas de estreno, ha recaudado 247.6 millones de dólares en todo el mundo. Al ritmo actual, “Shang-Chi”, la primera película de Marvel protagonizada por un superhéroe asiático (interpretado por Simu Liu), puede convertirse en el principal estreno del verano en la taquilla norteamericana. A nivel mundial, su trayectoria es menos segura. “Shang-Chi” no tiene actualmente fecha de estreno en China. La secuela de “Fast and Furious” de Universal, “F9”, se ha comportado mejor que cualquier otro estreno en el mercado internacional, con más de 714 millones de dólares en ventas de entradas. El estreno de “Shang-Chi” durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, con un total de 90 millones de dólares, se consideró una señal alentadora para la industria en medio de la oleada de coronavirus en el país. El viernes, Disney anunció que todos sus estrenos restantes de 2021, incluida “Eternals” de Marvel, se estrenarán exclusivamente en los cines y no llegarán a Disney+ al mismo tiempo. Así fue como se estrenó “Viuda Negra”, lo que provocó una demanda de la estrella Scarlett Johansson. "Maligno”, de Warner Bros., un thriller de terror dirigido por James Wan, fue la única competencia considerable para “Shang-Chi”. Debutó sin problemas con 5.6 millones de dólares en Norteamérica. En el extranjero, sumó 6,3 millones de dólares en 69 mercados. Como todos los estrenos de Warner Bros. de este año, “Maligno” también se estrenó en HBO Max para suscriptores. El débil debut de “Maligno” permitió a Disney hacerse también con el segundo puesto este fin de semana. La comedia de acción de Ryan Reynolds “Free Guy”, de los estudios 20th Century de Disney, recaudó 5.8 millones de dólares en su quinta semana de exhibición, con lo que su total local asciende a 101.5 millones de dólares. En todo el mundo ha recaudado 276 millones de dólares. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste