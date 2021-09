Irán otorga ciertas facilidades al OIEA para vigilar su programa nuclear

Los términos del acuerdo, que apela al "espíritu de cooperación y confianza mutua", fueron comunicados en un documento conjunto por parte de las autoridades iraníes y el OIEA.

Grossi se reunió este domingo en Teherán por primera vez con el nuevo jefe de la agencia nuclear iraní, Mohamad Eslami, en un viaje que se produce poco antes de una importante reunión del OIEA la próxima semana.

"Los inspectores del OIEA pueden operar el equipo identificado y reemplazar sus medios de almacenamiento, que se mantendrán bajo los sellos conjuntos del OIEA y la AEOI (la agencia nuclear iraní)", señala el documento sobre el acuerdo alcanzado.

Al respecto, Eslami explicó en rueda de prensa que "se decidió que los expertos del organismo vengan a Irán para reemplazar las tarjetas de memoria de las cámaras de vigilancia y tomar las medidas técnicas necesarias para las cámaras".

Grossi afirmó por su parte que "la continuidad de las operaciones de los equipos de la agencia aquí (en Irán) es indispensable para ofrecer las necesarias garantías y la información al OIEA y el mundo de que todo está en orden".

Irán limitó este año las inspecciones internacionales y decidió registrar pero no entregar los datos grabados en las citadas cámaras de vigilancia al OIEA hasta que no se llegara a un acuerdo para levantar las sanciones estadounidenses contra el país.

El OIEA y las autoridades iraníes también indicaron que las dos partes seguirán manteniendo reuniones para "mejorar la cooperación".

En este sentido, Eslami adelantó que asistirá a la conferencia general del OIEA para "continuar las negociaciones" y que Grossi volverá a viajar a Teherán en un futuro próximo.

Grossi expresó su alegría de que Eslami encabece la delegación iraní a la citada conferencia y confirmó que después regresará a Irán para "mantener conversaciones de alto nivel con las autoridades iraníes".

El director general del OIEA calificó de "positivas" sus primeras negociaciones con Eslami, quien asumió el cargo de jefe de la agencia atómica iraní el pasado 29 de agosto y quien tildó las conversaciones de "constructivas"

La visita de Grossi se produce poco después de que el OIEA publicara un informe crítico con las violaciones iraníes de sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear de 2015 y en medio de presiones para que se reanuden las negociaciones en Viena para restaurar ese pacto, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés.

El OIEA reveló esta semana que Irán sigue violando el acuerdo de 2015, continúa enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los necesarios para fabricar bombas atómicas y el trabajo de verificación de los inspectores nucleares resulta cada vez más difícil.

Las citadas negociaciones de Viena tratan de lograr que EUA regrese al pacto nuclear, que abandonó en 2018, y que Irán vuelva a cumplir con todos sus compromisos que empezó a violar un año después en represalia por las sanciones estadounidenses.

El JCPOA establecía limitaciones al programa atómico civil de Irán con el objetivo de evitar que se fabricaran armas nucleares, mientras que a cambio Teherán obtenía ventajas económicas por el levantamiento de las sanciones internacionales.

