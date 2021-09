Amparos ponen en riesgo la continuidad de Agua Saludable para La Laguna: Conagua

Caray si no aceptan los laguneros este proyecto, difícilmente se hara más adelanté, caray existe gente con interés económico, los jueces. Permiten estos amparos AMAÑADOS

FR4N123

Hoy, 11:58 am

publicado por: JOSE AVALOS

preferible que no se haga este proyecto sin proyecto que solo dejaria que los que se roban el agua lo sigan haciendo libremente y los unicos pozos que se cerrarian de seguro son los de los municipios ... no hablan de cerrar los pozos ilegales ni de el reabastecimieno de los mantos freaticos asi que el arsenico seguira ... y que tal que se aacaba el agua de la presa ???' de donde tomaran si no se reabastecen los mantos freaticos DEJAR CORRE EL AGUA POR EL RIO es la mejor solucion y cerrar los pozos ilegales esa seria la solucion

